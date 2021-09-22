Euro
10.1535
0.36%
Dolar
8.6522
0.29%
Altın
494.23
0.4%
Borsa
1.393
0.51%
Bitcoin
367.029
-2.16%
EXEN Coin
22.38
-2.09%
21ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 21 C

    Trabzonspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Liderlik yarışından vazgeçmeyen Trabzonspor, Konya deplasmana gidiyor. Peki, "Trabzonspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte maça dair zaman ve saat bilgisi...
    • Haber Merkezi
    • 22.09.2021 - 13:09
    • Güncelleme : 22.09.2021 - 13:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Trabzonspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Süper Lig'in 5 haftası geride kalırken, heyecan 6. haftada tüm hızıyla devam ediyor.

    Ligde iyi bir çıkış ve başarı yakalayan Trabzonspor, geçtiğimiz haftalarda liderlik koltuğuna oturmuştu.

    Ancak Beşiktaş'ın yerini almasıyla birlikte, bordo-mavili ekip liderlikten ikinciliğe düştü.

    Abdullah Avcı'nın öğrencileri bu hafta Konyaspor deplasmanından 3 puan ile dönerek, yeniden lider olmak istiyor.

    Konyaspor ise 5. sıradan kurtulmak ve topladığı 11 puana 3 puan daha eklemek için, evinde galibiyet peşinde olacak.

    Bu maçı kaçırmak istemeyen futbolseverler ise "Trabzonspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularını araştırıyor.

    Peki, Trabzonspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

    KONYASPOR- TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Konyaspor- Trabzonspor maçı 23 Eylül Perşembe günü saat 17:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Karşılaşma Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.

    Trabzonspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1

    KONYASPOR- TRABZONSPOR MAÇINDA KİM DÜDÜK ÇALACAK?

    Konyaspor - Trabzonspor arasında oynanacak müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Ekrem Kan ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir