Trabzonspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Liderlik yarışından vazgeçmeyen Trabzonspor, Konya deplasmana gidiyor. Peki, "Trabzonspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte maça dair zaman ve saat bilgisi...

Süper Lig'in 5 haftası geride kalırken, heyecan 6. haftada tüm hızıyla devam ediyor.

Ligde iyi bir çıkış ve başarı yakalayan Trabzonspor, geçtiğimiz haftalarda liderlik koltuğuna oturmuştu.

Ancak Beşiktaş'ın yerini almasıyla birlikte, bordo-mavili ekip liderlikten ikinciliğe düştü.

Abdullah Avcı'nın öğrencileri bu hafta Konyaspor deplasmanından 3 puan ile dönerek, yeniden lider olmak istiyor.

Konyaspor ise 5. sıradan kurtulmak ve topladığı 11 puana 3 puan daha eklemek için, evinde galibiyet peşinde olacak.

Bu maçı kaçırmak istemeyen futbolseverler ise "Trabzonspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularını araştırıyor.

Peki, Trabzonspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

KONYASPOR- TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Konyaspor- Trabzonspor maçı 23 Eylül Perşembe günü saat 17:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Karşılaşma Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.

KONYASPOR- TRABZONSPOR MAÇINDA KİM DÜDÜK ÇALACAK?

Konyaspor - Trabzonspor arasında oynanacak müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Ekrem Kan ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.