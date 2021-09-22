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- Trabzonspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trabzonspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 22.09.2021 - 13:09
- Güncelleme : 22.09.2021 - 13:11
Süper Lig'in 5 haftası geride kalırken, heyecan 6. haftada tüm hızıyla devam ediyor.
Ligde iyi bir çıkış ve başarı yakalayan Trabzonspor, geçtiğimiz haftalarda liderlik koltuğuna oturmuştu.
Ancak Beşiktaş'ın yerini almasıyla birlikte, bordo-mavili ekip liderlikten ikinciliğe düştü.
Abdullah Avcı'nın öğrencileri bu hafta Konyaspor deplasmanından 3 puan ile dönerek, yeniden lider olmak istiyor.
Konyaspor ise 5. sıradan kurtulmak ve topladığı 11 puana 3 puan daha eklemek için, evinde galibiyet peşinde olacak.
Bu maçı kaçırmak istemeyen futbolseverler ise "Trabzonspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularını araştırıyor.
Peki, Trabzonspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
KONYASPOR- TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Konyaspor- Trabzonspor maçı 23 Eylül Perşembe günü saat 17:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Karşılaşma Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.
KONYASPOR- TRABZONSPOR MAÇINDA KİM DÜDÜK ÇALACAK?
Konyaspor - Trabzonspor arasında oynanacak müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Ekrem Kan ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.