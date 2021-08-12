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    Trabzonspor pes etmedi! Trabzonspor-Molde maçı kaç kaç bitti?

    Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Molde ile karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen mücadeleyi kimin kazandığı ise merak ediliyor. Peki, Trabzonspor-Molde maçı kaç kaç bitti?
    • Haber Merkezi
    • 12.08.2021 - 22:21
    • Güncelleme : 12.08.2021 - 22:22
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    Trabzonspor pes etmedi! Trabzonspor-Molde maçı kaç kaç bitti?

    Trabzonspor, hem Süper Lig'de hem de Avrupa Ligi'nde başarılı olmak isterken, zorlu karşılaşmalar öncesi kadrosunu güçlendirdi.

    Abdullah Avcı'nın öğrencileri, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Molde ile karşı karşıya geldi.

    Molde ile deplasmanda 1-1 berabere kalan bordo-mavili ekibin kaderini ise penaltılar belirledi.

    Maçı izleyemeyen futbolseverler, Trabzonspor-Molde maçı kaç kaç bitti? sorusunu araştırmaya başladı.

    Peki, Trabzonspor-Molde maçı kaç kaç bitti?

    TRABZONSPOR-MOLDE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

    UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Trabzonspor, 3-3'ün rövanşında Molde'ye konuk oldu.

    Norveç'te oynanan maçın normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 bitti.

    Penaltılarda tur atlayan Trabzonspor oldu. Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'nda İtalyan ekibi Roma ile karşı karşıya gelecek.

    Trabzonspor pes etmedi! Trabzonspor-Molde maçı kaç kaç bitti? #1

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