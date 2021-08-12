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Trabzonspor pes etmedi! Trabzonspor-Molde maçı kaç kaç bitti?

Trabzonspor pes etmedi! Trabzonspor-Molde maçı kaç kaç bitti?

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Molde ile karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen mücadeleyi kimin kazandığı ise merak ediliyor. Peki, Trabzonspor-Molde maçı kaç kaç bitti?