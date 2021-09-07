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    Trabzonspor transfer dosyası 2021/22: Kimler gitti, kimler geldi?

    Trabzonspor uzun süren şampiyonluk hasretini bu sene dindirmek isterken, Beşiktaş gibi birbirinden iddialı transferler yaptı. Gidenlerin çok olmadığı bordo-mavili ekipte, gelenler göz dolduruyor.
    • Haber Merkezi
    • 07.09.2021 - 18:06
    • Güncelleme : 07.09.2021 - 18:09
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    Trabzonspor transfer dosyası 2021/22: Kimler gitti, kimler geldi?

    Abdullah Avcı ile iyi bir çıkış yakalayan Trabzonspor, bu seneye hızlı başladı.

    Süper Lig'e lider olarak devam eden bordo-mavililer, transfer döneminin en etkili takımlarının başında geliyor.

    Gidenlerin çok olmadığı takımda gelenler dikkati çekerken, transferin son gününde ise yeni bir hamle olup olmayacağı merak ediliyor.

    Taraftarlar takımlarının gidişlerinden oldukça memnun ancak kadroya dahil olan isimlerin kim olduğu ise araştırılmaya başladı.

    Peki, Trabzonspor'da kimler geldi, kimler gitti?

    TRABZONSPOR'DA KİMLER GELDİ, KİMLER GİTTİ?

    Trabzonspor'da gidenler şu şekilde;

    • Kamil Ahmet Çörekçi Trabzonspor - Hatayspor
    • Bonservis: Bedelsiz
    • Ahmet Canbaz Trabzonspor- Herhnagi bir takımla anlaşmadı
    • Bonservis: Bedelsiz
    • Caleb Ekuban Trabzonspor - Genoa
    • Bonservsi: 1.8 milyon euro

    Trabzonspor transfer dosyası 2021/22: Kimler gitti, kimler geldi? #1

    Trabzonspor'da gelenler şu şekilde;

    • Stefano Denswil Bologna - Trabzonspor
    • Bonservis: Kiralık
    • Manolis Siopis Alanyaspor  Trabzonspor
    • Bonservis: 1 milyon euro
    • Andreas Cornelius Parma - Trabzonspor
    • Bonservis: 4.8 milyon euro
    • Dorukhan Toköz Beşiktaş - Trabzonspor
    • Bonservis: Bedelsiz
    • Marek Hamsik Göteborg - Trabzonspor
    • Bonservis: Bedelsiz
    • Bruno Peres Roma - Trabzonspor
    • Bonservis: Bedelsiz
    • Fode Koita Kasımpaşa - Trabzonspor
    • Bonservis: Bedelsiz

    Trabzonspor transfer dosyası 2021/22: Kimler gitti, kimler geldi? #2

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