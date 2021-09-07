Trabzonspor transfer dosyası 2021/22: Kimler gitti, kimler geldi?

Trabzonspor uzun süren şampiyonluk hasretini bu sene dindirmek isterken, Beşiktaş gibi birbirinden iddialı transferler yaptı. Gidenlerin çok olmadığı bordo-mavili ekipte, gelenler göz dolduruyor.

Abdullah Avcı ile iyi bir çıkış yakalayan Trabzonspor, bu seneye hızlı başladı.

Süper Lig'e lider olarak devam eden bordo-mavililer, transfer döneminin en etkili takımlarının başında geliyor.

Gidenlerin çok olmadığı takımda gelenler dikkati çekerken, transferin son gününde ise yeni bir hamle olup olmayacağı merak ediliyor.

Taraftarlar takımlarının gidişlerinden oldukça memnun ancak kadroya dahil olan isimlerin kim olduğu ise araştırılmaya başladı.

Peki, Trabzonspor'da kimler geldi, kimler gitti?

TRABZONSPOR'DA KİMLER GELDİ, KİMLER GİTTİ?

Trabzonspor'da gidenler şu şekilde;

Kamil Ahmet Çörekçi Trabzonspor - Hatayspor

Bonservis: Bedelsiz

Ahmet Canbaz Trabzonspor- Herhnagi bir takımla anlaşmadı

Bonservis: Bedelsiz

Caleb Ekuban Trabzonspor - Genoa

Bonservsi: 1.8 milyon euro

Trabzonspor'da gelenler şu şekilde;

Stefano Denswil Bologna - Trabzonspor

Bonservis: Kiralık

Manolis Siopis Alanyaspor Trabzonspor

Bonservis: 1 milyon euro

Andreas Cornelius Parma - Trabzonspor

Bonservis: 4.8 milyon euro

Dorukhan Toköz Beşiktaş - Trabzonspor

Bonservis: Bedelsiz

Marek Hamsik Göteborg - Trabzonspor

Bonservis: Bedelsiz

Bruno Peres Roma - Trabzonspor

Bonservis: Bedelsiz