Trabzon'un Altındere Vadisi'nde kartpostallık görüntüler: Şelale buz tuttu Maçka ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrasında Altındere Vadisi'nde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Şelalelerin karla kaplandığı manzaralar görenleri büyüledi.

AA

Türkiye'nin belirli bölgelerinde kar yağışı etkili oluyor.

Kar kalınlığı bazı bölgelerde artmaya devam ederken, görseller de beraberinde geliyor.

Trabzon'un Maçka ilçesinde de kar etki gösterdi.

Kar kalınlığı 30 santim

Kentte hava sıcaklığının düştüğü son birkaç günde yüksek kesimlerde aralıklarla devam eden kar, Altındere Vadisi'ni de etkiledi.

Alternatif tatil arayanlara zengin florasının yanı sıra dört mevsim karlı ve sisli dağları, serin suları ve bozulmamış doğasıyla ünlü vadide, kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

Şelalelerden kartpostallık görüntüler

Manzarasıyla görenleri etkileyen bölgede bulunan şelaleler de karla kaplandı.

Öte yandan kar nedeniyle ulaşımda aksaklık yaşanmaması için Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)