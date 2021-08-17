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Trafiğe aldırış etmeden yolun ortasında namaz kıldı

Trafiğe aldırış etmeden yolun ortasında namaz kıldı

Aydın-Denizli karayolunda sürücüleri hayrete düşüren bir an yaşandı. Trafiğin ortasında namaz kılan kişi, hem kendi hem de sürücülerin hayatını tehlikeye attı. O anlar kameraya yansıdı.