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    Trafiğe aldırış etmeden yolun ortasında namaz kıldı

    Aydın-Denizli karayolunda sürücüleri hayrete düşüren bir an yaşandı. Trafiğin ortasında namaz kılan kişi, hem kendi hem de sürücülerin hayatını tehlikeye attı. O anlar kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 17.08.2021 - 12:50
    • Güncelleme : 17.08.2021 - 13:09
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    Trafiğe aldırış etmeden yolun ortasında namaz kıldı

    Görüntüler, Aydın-Denizli karayolunda seyir halinde olan bir sürücü tarafından kayda alındı…

    İsmi öğrenilemeyen bir kişi, trafiğe aldırış etmedi, karayolunun ortasında namaza durdu.

    ÇARPMAMAK İÇİN YOĞUN UĞRAŞ VERDİLER

    Sürücüler, namaz kılan kişiye çarpmamak için yoğun çaba sarf etti. Görenlerin hayrete düştüğü anlar, sosyal medyada bir anda viral oldu.

    Hem kendi hem sürücülerin hayatını tehlikeye atan kişinin akıbeti hakkında herhangi bir bilgiye ulaşılamadı.

    Trafiğe aldırış etmeden yolun ortasında namaz kıldı VİDEO

    Trafiğe aldırış etmeden yolun ortasında namaz kıldı #1

    Trafiğe aldırış etmeden yolun ortasında namaz kıldı #2

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