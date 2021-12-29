Trafik cezaları ne kadar oldu? Kurallara uymayanlar bu haber size!

Trafik cezaları ne kadar oldu? Kurallara uymayanlar bu haber size!

2022 yılına artık sayılı saatler kala, birçok sürücü trafik cezaları hakkında detaylı bir bilgiye ulaşmak için araştırma yapmaya başladı. Peki, Trafik cezaları ne kadar oldu? 2022 trafik cezaları...

Büyük şehirlerde trafiğe çıkanların daha dikkatli olması ve kurallara uyması birçok kazanın önüne geçiyor.

Kurallara uymayan, ışıklara aldırış etmeyen ve yayaya öncelik vermeyen sürücüler ise sonu kötü biten kazalara neden oluyor.

Bu durumu yaşamamak ve sağlıkla çıktığımız evimize sağlıkla dönmek için, kurallara uymamız gerekiyor.

Yeni yıla "Merhaba" demeye az bir süre kala, 2022 yılında uygulanacak olan trafik cezaları gündeme getirildi.

Sürücüler 2022 yılında ne kadar ceza uygulanacağını en önemlisi ise zam gelip gelmediğini merak ediyor. Peki, Trafik cezaları ne kadar oldu? 2022 trafik cezaları...

2022 TRAFİK CEZALARI

2022 yılı için trafik cezalarının %36.2 oranında zamlanacağı bilgisi Resmi Gazete'de yayınlandı. Bu oran 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olarak cezalara yansıyacak.

Yeniden değerleme oranı eğer yüzde 36,2 olarak belirlenirse trafik cezaları 2022 yılında şöyle olacak:

- Ruhsat bulundurmayanlar, plakayı farklı yere takanlar: 166 TL

- Emniyet kemeri takmayanlar, park ve duraklama yasaklarına uymayanlar, kavşaklarda geçiş hakkına uymayanlar, kask takmayanlar, kurala uymayan yayalar, rahatsız edecek düzeyde yüksek sesle müzik dinleyenler: 196 TL

- Engelli parkını zaptetme: 392 TL

- Seyir halinde cep telefonu kullananlar, kırmızı ışıkta geçmek, hız limitini yüzde 30 aşanlar, muayene yaptırmayanlar: 427 TL

- Korsan taksi tercih eden yolcular: 607 TL

- Geçersiz ehliyetle araç kullananlar: 739 TL

- Plakanın şekliyle oynayanlar: 760 TL

- Tehlikeli maddeyi izinsiz taşıyanlar:826 TL

- Yayaya öncelik vermeyenler: 860 TL

- Kış lastiği kuralına uymayanlar: 1137 TL

- Alkollü araç kullananlar, aracına çakar takanlar, hız limitini yüzde 50 aşanlar: 1823 TL

- Korsan yolcu taşıyanlar: 1823 – 9125 TL

- İkinci kez alkollü yakalananlar: 3091 TL

- Tescilli aracı plakasız kullananlar: 3091 TL

- Ehliyetsiz araç kullananlar: 3674 TL

- Aracıyla keyfi spin atan, drift yapanlar: 9125 TL

- Uyuşturucu alarak araç kullananlar: 9410 TL

- Araç yükleme kurallarına uymayanlar: 408 – 502 TL

CUMHURBAŞKANI FİYATLARI DEĞİŞTİREBİLİR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu rakamı yüzde 50'ye kadar düşürme ve artırma yetkisi bulunuyor. Ancak değişiklik olmaması durumunda yeni fiyatlar geçerli olacak.