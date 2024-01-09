Trafik çilesi sadece İstanbul'da yok! Bakın dünyanın hangi şehirleri bu çileyle boğuşuyor... Türkiye'de trafik çilesinin yaşandığı İstanbul'u dünyanın birçok ülkesi takip ediyor. ABD'den Hindistan'a kadar liste bir hayli uzun...

ensonhaber.com

Trafik çilesi, özellikle İstanbullu vatandaşların en büyük dertleri arasında yer alıyor...

Soğuk havalarda ya da hafta içi İstanbul'da trafik adeta kilitleniyor.

Hem işe gitmek hem de akşam saatlerinde eve gelmek, İstanbul trafiğinde çileye dönüşüyor.

Bu çile ise sadece İstanbul'a özel değil...

2022 ve son olarak 2023 yılında yapılan bazı araştırmalar, trafiğin en yoğun olduğu hatta çileye dönüştüğü ülkeleri gözler önüne serdi.

Son olarak 2023 yılında yapılan bir araştırmada listeye giren İstanbul'u bakın hangi ülkeler takip ediyor...

Trafik yoğunluğu en fazla hangi ülkede?

World of Statistics'in yayınladığı listede, hem gelişmiş ülkelerde bulunan şehirlerin hem de gelişmemiş veya gelişmekte olan ülkelerde bulunan şehirlerin yer aldığı görüldü.

Tüm ülkelerdeki trafik yoğunluğu ele alınarak ortaya çıkan istatistiklerde; güçlü bir ekonomiye sahip ancak çok küçük bir şehir olan Lagos, elde ettiği fazla nüfustan dolayı birinci sırada yer aldı. İkinci sırada ise Los Angeles yer aldı.

1. Lagos (Nijerya)

2. Los Angeles (ABD)

3. San Jose (ABD)

4. Kolombo (Sri Lanka)

5. Dakka (Bangladeş)

6. Delhi (Hindistan)

7. Şarika (Birleşik Arap Emirlikleri)

8. Kalküta (Hindistan)

9. Guatemala (Guatemala)

10. Mumbai (Hindistan)

11. Meksiko (Meksika)

12. San Francisco (ABD)

13. Bangalor (Hindistan)

14. Cakarta (Endonezya)

15. Kahire (Mısır)

16. İstanbul (Türkiye)

17. São Paulo (Brezilya)

18. Pretorya (Güney Afrika)

19. Bogota (Kolombiya)

20. Detroit (ABD)

21. Moskova (Rusya)

22. Miami (ABD)

23. Houston (ABD)

24. Toronto (Kanada)

25. Sidney (Avusturalya)

26. Kuala Lumpur (Malezya)

27. Karaçi (Pakistan)

28. Şikago (ABD)

29. Şanghay (Çin)

30. Roma (İtalya)

31. Dubai (Birleşik Arap Emirlikleri)

32. New York (ABD)

33. Manchester (İngiltere)

34. Antwerp (Belçika)

35. Dublin (İrlanda)

36. Atina (Yunanistan)

37. Seul (Güney Kore)

38. Tel Aviv-Yafo (İsrail)

39. Paris (Fransa)

40. Karakas (Venezuela)

2022 yılında liste nasıldı?

2022 yılında yapılan bir araştırmada ise dünyada trafik yoğunluğu en yüksek şehir, Rusya’nın başkenti Moskova olarak belirlendi.

Hindistan’dan Mumbai ikinci en yüksek yoğunluğa sahip olurken, Bogata (Kolombiya), Manila (Filipinler), İstanbul (Türkiye) sırasıyla yoğunluğu en fazla olan şehirler oldu.

Avrupa’daki yoğunluk sıralamasında ise Moskova yine zirvede yer alırken, İstanbul ikinci, Kiev üçüncü, Novosibirk dördüncü ve Odessa beşinci sırada yer aldı.

Murat Kurum, acil eylem planı hazırladıklarını vurguladı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, yaptığı açıklamada bu konudaki hassasiyetini dile getirdi ve kalıcı yatırımlarla sorunların çözülebileceğini söyledi.

Trafikle ilgili planlamalarını aktaran Murat Kurum, Mahmutbey Kavşağı'ndaki trafik krizi için acil eylem planı hazırladıklarını vurguladı.

Murat Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;