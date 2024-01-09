Trafik çilesi sadece İstanbul'da yok! Bakın dünyanın hangi şehirleri bu çileyle boğuşuyor...

Trafik çilesi, özellikle İstanbullu vatandaşların en büyük dertleri arasında yer alıyor...
Soğuk havalarda ya da hafta içi İstanbul'da trafik adeta kilitleniyor.
Hem işe gitmek hem de akşam saatlerinde eve gelmek, İstanbul trafiğinde çileye dönüşüyor.
Bu çile ise sadece İstanbul'a özel değil...
2022 ve son olarak 2023 yılında yapılan bazı araştırmalar, trafiğin en yoğun olduğu hatta çileye dönüştüğü ülkeleri gözler önüne serdi.
Son olarak 2023 yılında yapılan bir araştırmada listeye giren İstanbul'u bakın hangi ülkeler takip ediyor...
Trafik yoğunluğu en fazla hangi ülkede?
World of Statistics'in yayınladığı listede, hem gelişmiş ülkelerde bulunan şehirlerin hem de gelişmemiş veya gelişmekte olan ülkelerde bulunan şehirlerin yer aldığı görüldü.
Tüm ülkelerdeki trafik yoğunluğu ele alınarak ortaya çıkan istatistiklerde; güçlü bir ekonomiye sahip ancak çok küçük bir şehir olan Lagos, elde ettiği fazla nüfustan dolayı birinci sırada yer aldı. İkinci sırada ise Los Angeles yer aldı.
1. Lagos (Nijerya)
2. Los Angeles (ABD)
3. San Jose (ABD)
4. Kolombo (Sri Lanka)
5. Dakka (Bangladeş)
6. Delhi (Hindistan)
7. Şarika (Birleşik Arap Emirlikleri)
8. Kalküta (Hindistan)
9. Guatemala (Guatemala)
10. Mumbai (Hindistan)
11. Meksiko (Meksika)
12. San Francisco (ABD)
13. Bangalor (Hindistan)
14. Cakarta (Endonezya)
15. Kahire (Mısır)
16. İstanbul (Türkiye)
17. São Paulo (Brezilya)
18. Pretorya (Güney Afrika)
19. Bogota (Kolombiya)
20. Detroit (ABD)
21. Moskova (Rusya)
22. Miami (ABD)
23. Houston (ABD)
24. Toronto (Kanada)
25. Sidney (Avusturalya)
26. Kuala Lumpur (Malezya)
27. Karaçi (Pakistan)
28. Şikago (ABD)
29. Şanghay (Çin)
30. Roma (İtalya)
31. Dubai (Birleşik Arap Emirlikleri)
32. New York (ABD)
33. Manchester (İngiltere)
34. Antwerp (Belçika)
35. Dublin (İrlanda)
36. Atina (Yunanistan)
37. Seul (Güney Kore)
38. Tel Aviv-Yafo (İsrail)
39. Paris (Fransa)
40. Karakas (Venezuela)
2022 yılında liste nasıldı?
2022 yılında yapılan bir araştırmada ise dünyada trafik yoğunluğu en yüksek şehir, Rusya’nın başkenti Moskova olarak belirlendi.
Hindistan’dan Mumbai ikinci en yüksek yoğunluğa sahip olurken, Bogata (Kolombiya), Manila (Filipinler), İstanbul (Türkiye) sırasıyla yoğunluğu en fazla olan şehirler oldu.
Avrupa’daki yoğunluk sıralamasında ise Moskova yine zirvede yer alırken, İstanbul ikinci, Kiev üçüncü, Novosibirk dördüncü ve Odessa beşinci sırada yer aldı.
Murat Kurum, acil eylem planı hazırladıklarını vurguladı
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, yaptığı açıklamada bu konudaki hassasiyetini dile getirdi ve kalıcı yatırımlarla sorunların çözülebileceğini söyledi.
Trafikle ilgili planlamalarını aktaran Murat Kurum, Mahmutbey Kavşağı'ndaki trafik krizi için acil eylem planı hazırladıklarını vurguladı.
Murat Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;
Bu bölgede trafiğin sıkışmasının en önemli nedenlerinden biri ağır vasıta araçlar. Biz İstanbul'umuzun trafik yükünü azaltacak lojistik merkezler kuracağız. Mahmutbey Kavşağı'ndaki bu soruna ilişkin yükü azaltmış olacağız. Mahmutbey Kavşağı'nı da 1 yıllık acil eylem planı doğrultusunda adımlarımızı azaltacağız.
İkincisi burada esnafımız.. Nereden geldi? Eminönü'nden geldi. Sirkeci'den geldi.. Şu an büyümek istiyorlar yer sorunu yaşıyorlar. Lojistik merkezleriyle esnafa büyüme imkanı sağlayacağız. Esnafımıza büyüme imkanı tanımış olacağız.
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