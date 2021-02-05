Trafik gürültüsü kuşların hayatta kalma becerilerini kısıtlıyor

Pasific Üniversitesi’nde yapılan araştırmalarda, trafik gürültüsünün kuşların yiyecek bulma, yeni motor becerileri edinme, nesne dürtüleri kontrol etme gibi birçok yeteneğini körelttiği keşfedildi.

ABD’nin Oregon eyaletindeki Pasific Üniversitesi’nden yapılan çalışma kapsamında araştırmacılar, zebra ispinozlarının (Hint bülbülü) davranışlarını inceledi.

Laboratuvar koşullarında gerçekleştirilen deneylerde araştırmacılar, kuşları hem sessiz bir ortamda hem de karayolu trafiğinin bir kaydı oynatılırken izledi.

Araştırmada, kuşlara verilen görevler, vahşi ortamdaki problem çözme ve yiyecek aramayı taklit edecek şekilde tasarlandı.

Bunlardan biri, ödülü ortaya çıkarmak için kuşların çevirmek zorunda kaldığı yaprak benzeri "kapakların" altından yiyecek almayı içeriyordu.

HAYATTA KALMA YETİLERİNİ KISITLIYOR

Bilim insanları yapılan araştırmada, otomobil seslerinin kuşların yiyecek bulma, yeni motor becerileri edinme, nesne konumlarını hatırlama, dürtüleri kontrol etme ve diğer bireyleri gözlemleyerek öğrenme yeteneklerini azalttığını keşfetti.

Araştırmacılar, gürültü kirliliğinin "yaban hayatı için daha önce dikkate alınmamış sonuçları" olduğunu belirtirken, birçok kuş türünün bu nedenle risk altında olduğu konusunda uyardı.

DİĞER KUŞ TÜRLERİNİ DE ETKİLENDİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Çalışmayı yöneten Profesör Christopher Templeton, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sadece bir arabanın geçtiğini duymak, onların performanslarının kötüye gitmesi için yeterliydi.

Trafik gürültüsü duymadıklarında yiyecek arama görevlerini doğru bir şekilde yapma olasılıklarının neredeyse iki kat daha fazla olduğunu gördük.

Bu sonuçların şehirlerde yaşayan diğer kuş türleri için de geniş çapta geçerli olacağını düşünüyorum. Çünkü zebra ispinozları doğadaki en gürültücü kuşlardan biridir.

Eğer gürültü onları bu derece etkiliyorsa, muhtemelen durum diğer türler için daha kötüdür.” ifadelerini kullandı.

KORONAVİRÜS KARANTİNASI KUŞLARIN ŞARKILARINI DEĞİŞTİRDİ

Bununla birlikte, insan kaynaklı gürültünün yaban hayatı üzerinde çeşitli olumsuz etkilerine dair kanıtlar son zamanlarda yapılan araştırmalarla artıyor.

Eylül ayında Tennessee Üniversitesi tarafından yapılan bir çalışma, nispeten sessiz olan karantina döneminde kuşların şarkılarını değiştirdiğini buldu.

Koronavirüs kilitlenmesi esnasında ABD’nin San Francisco'daki kentinde otomobil trafiği gürültüsündeki dramatik azalma, serçelerin daha yumuşak ve ayrıntılı şarkılar söylemesini sağladı.

Bu hafta yayınlanan ve Cambridge Üniversitesi tarafından yapılan farklı bir çalışmada ise araştırmacılar trafik gürültüsünün cırcır böcekleri üzerindeki etkisini gösterdi.

Buna göre, trafik gürültüsü böceklerin kur şarkılarını bozarak, eşlerini ayırt etme becerilerini etkisiz hale getiriyor.