Trafikte cinayet işlemişti! Eski futbolcu Sezer Öztürk suç makinesi çıktı

İstanbul Çekmeköy'de trafikte tartıştığı 1 kişiyi öldürüp 4 kişiyi yaralayan eski futbolcu Sezer Öztürk suç makinesi çıktı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan firari Öztürk, her yerde aranıyor.

Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi takımlarda forma giymiş eski futbolcu Sezer Öztürk ve arkadaşı, trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişilere dehşet saçmıştı.

Öztürk'ün tartıştığı kişilere kurşun yağdırması sonucu Halil İbrahim Scholten hayatını kaybetmişti.

Ancak hakkında yakalama kararı çıkarılan Sezer Öztürk'ün tek vukuatı bu değil. Öztürk'ün adı daha önce de sık sık kavgaya karışmıştı.

ADI CİNAYETE KARIŞTI

Eski futbolcu Sezer Öztürk, bir kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla aranıyor. Bir dönem Manisaspor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'de oynayan eski futbolcu Sezer Öztürk’ün adı cinayete karıştı.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

İstanbul'da 19 Eylül Pazar günü Çekmeköy'de Şile otoyolu Paşaköy mevkisinde meydana gelen olayda iddiaya göre Sezer Öztürk, aracını yolun kenarına park eden 24 yaşındaki Halil İbrahim Scholten ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Öztürk'ün aracından Scholten ve ailesinin üzerine ateş açıldı. Yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırılırken Sezer Öztürk ve yanında bulunan Ö.G. isimli kişi kayıplara karıştı, yine bu kişilerin yanında olan A.M. ise savcılığa teslim oldu.

Hastaneye kaldırılan Halil İbrahim Scholten hayatını kaybederken yaralanan aileden 4 kişi tedavi altına alındı.

Olayın ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sezer Öztürk, hakkında ''kasten öldürme'' suçundan yakalama kararı çıkarıldığını duyurdu.

ÖZER'İN SABIKA DOSYASI KABARIK

Yaşanan bu olay, Sezer Öztürk'ün ilk vukuatı değil. Sezer Öztürk, Manisa'da oynarken Denizlispor maçından bir gece önce saat 04.00'te İzmir'e gitti. Hız yaparken yakalanan Sezer, polisten ceza yedi.

BEŞİKTAŞ KAPTANIYLA YUMRUKLU KAVGA

Öztürk 2013 yılında Beşiktaş ile anlaştı. Ancak takıma katılmasından bir süre sonra kaptan İbrahim Toraman ile yumruk yumruğa kavga etti.

Yaşanan olayın ardından Öztürk, Beşiktaş'tan gönderildi.

İZİNSİZ GALATASARAY İLE GÖRÜŞTÜ

Öztürk'e, Manisa'da oynadığı dönemde, kulübünden izinsiz Galatasaray ile görüştüğü için 1 hafta izin verildi.

Bu izinden hoşnut olmayan Sezer, yerel basına hocası Mesut Bakkal hakkında konuşmalar yaptı ve akabinde kadro dışı bırakıldı.

Ayrıca İstanbul'da oynanan Manisa-Galatasaray maçında kendini ilk 11'de görmeyince ısınmaya çıkmayıp soyunma odasını terk etti.

LUGANO İLE YUMRUK YUMRUĞA KAVGA ETTİ

Sezer, Eskişehir'de oynarken Fenerbahçe maçının devre arasında koridorda Lugano ile yumruk yumruğa kavga etti.

Eskişehir'de oynarken takım arkadaşı Pele'nin kullanacağı vuruşa karışan Sezer, saha içinde sözlü tartışma yaşadı.

BAR KAVGASINDA BIÇAKLANDI

Öztürk, 2014 yılında ise eğlenmek için gittiği bir barda çıkan kavgada bıçaklanarak yaralandı.

İNTİKAM ALMAYA ÇALIŞTI

Öztürk, bar kavgasından 2 yıl sonra Almanya'da bir kişiye baltayla saldırdı. Alman polisi tarafından hakkında arama kararı çıkartılan ancak daha sonra serbest bırakılan eski futbolcu, 2016 yılında baltayla saldırdığı kişinin 2014'te kendisini bıçaklayan kişi olduğunu ve o dönemden beri husumet beslediği kişiden bu şekilde intikam aldığını ifade etti.