Trafikte nasıl sakin kalınır? 4 cümleyi tekrarlayın

Türkiye'de özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirlerde yaşıyorsanız direksiyon başında çıldırmamak için yollar arıyor olmanız muhtemel... İşte sakinliğinizi koruyacak 4 cümle...

Metropollerin tükenmeyen çilesi: Trafik...

Dakikalardır trafikte bir dirhem yol alamadıysanız sinirlenmemek bazen imkansız olabiliyor.

İşten çıkıp eve gitme hayalleri kurarken veya acil yetişmeniz gereken bir yere sürerken trafikte sıkışıp kalmak, ciddi anlamda can sıkabiliyor. Bir de yanına acemi şöforler eklenince işin rengi iyice değişiyor.

Trafik sorunu aslında dünyanın her yerinde görülen bir sorun. Bu noktada arabanızı bırakıp gidemeyeceğinize göre sakin kalmanın yollarını bilmek ortamı rahatlatabilir.

Trafikte sinirlerinize hakim olmak istiyorsanız kendinize hatırlatmanız gereken 5 cümleyi sıraladık...

"BENİM SUÇUM DEĞİL"

Kurallara uyan ve profesyonel bir sürücü olmanız, aracınızı trafiğin içinden alıp uçurmaz.

Siz ne kadar kurallara uyuyor olursanız olun, her zaman kuralları esnetme potansiyeli olanlar vardır. Ters yöne giren, şerit bozan veya mesafesini koruyamayan araçlar, saatlerce uzayacak trafiklere sebep olabilir. Bu nedenle kendinizi suçlamayın. Çünkü siz de bilemezdiniz.

"SONSUZA KADAR BURADA KALMAYACAĞIZ"

Dünyada en uzun süren trafik sıkışıklığı 2010 yılında Çin'de meydana gelmiş ve 12 gün sürmüştür. Umarız bir daha aynısı yaşanmaz.

Sonuç olarak mutlaka gideceğiniz yere ulaşacaksınız ancak sonunda yaşadığınız stres yalnızca size zarar verecek. Sağlığınızı olumsuz etkilememek adına kendinizi mutlaka çözüleceğine dair motive edin.

"HERKES ÇOK İYİ SÜRÜCÜ OLMAYABİLİR"

Herkes araba kullanma ustası olacak diye bir kural yok. Diğer sürücülerin de hata yapabileceği fikrini unutmayın. "Olabilir" kelimesinin rahatlatıcı enerjisinden faydalanın ve sinirlerinizi zorlamayın.

"BİRAZ MÜZİK İYİ GELİR"

Sinirleri korumak için motivasyon duygusu en önemli şeylerden birisi. Sizi rahatlatan, gevşetecek ve moralinizi toparlayacak bir müzik için radyonuza uzanın.