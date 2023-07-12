Trakya'da buğday hasadı bitti! Saman balyalarının taşınmasına başlandı Buğday hasadı tamamlandı. Tarlada kalan samanlar balya işçilerince toplanarak, kamyonlara yüklenmeye başladı.

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AA

Tarım üretiminin zorlu birçok aşaması var.

Trakya'da buğday hasadının ardından bu aşamalardan birine geçildi.

Tarlalarda balya işçilerinin mesaisi başladı.

Türkiye'nin önemli tahıl üretim merkezlerinden Trakya'da, buğday hasadının ardından saman balyası taşıyan mevsimlik işçilerin zorlu mesaisi başladı.

Buğdayın sapları toplanıyor

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yaklaşık 5 milyon dönüm alanda ekili buğdayın biçerdöverlerle hasat edilmesinin ardından tarlada kalan saplar, balya makinesiyle dikdörtgen şeklinde bağlanıyor.

Balyalar 30 kilo

Yaklaşık 30 kilogramlık balyalar mevsimlik işçiler tarafından tarlalardan ahırlara götürülmek üzere traktör römorklarına yükleniyor.

Balyaları toplamak ekip işi

Beş kişiden oluşan ekipten biri traktörü ağır ağır tarlada ilerletirken römorkun peşinden giden 2 işçi de saman balyalarını yüklüyor. Römorktaki işçiler de atılan balyaları düzenliyor.

Sıcak hava, susuzluk ve toz engeli

Römork üzerinde saman balyalarının yükselmeye başlaması, sıcak hava, susuzluk ve toz nedeniyle yükleri biraz daha artan işçiler mesailerini tüm zorluklara rağmen sürdürüyor.

Günde ortalama 1.000 balya taşınıyor

Günde ortalama 1.000 balya taşıyabilen işçiler, bir saman balyasından 10 lira gelir elde ediyor.

"Hava çok sıcak oluyor, toz, toprak demeden çalışıyoruz"

İşçilerden Berkay Men, sıcak havanın kendilerini çok zorladığını söyledi.

Balyaları atmak da zor

Balyaların ağır olduğunu ifade eden Men, yaklaşık 3 metre yüksekliğe atmanın güç olduğunu kaydederek şöyle konuştu:

40-50 balya atıyoruz bir süre sonra kollarımız duruyor. kolay bir iş değil, 30 kilogram net geliyor bir balya. Hava sıcaklığı da var. Bir zaman sonra suyumuz bitiyor, su bulamıyoruz boğazımı kuruyor, yeri geldi göllerden su içtiğimiz oldu.

Sabahtan akşama kadar mesai

Mesailerine sabahın erken saatlerinde başladıklarını anlatan Men, zaman zaman gece yarısına kadar çalıştıklarını belirtti.

Mesaileri daha bir ay devam edecek

Mesailerinin daha bir ay devam edeceğini söyleyen Men, şu değerlendirmede bulundu:

Çalışmadan olmaz. Oturduğumuz yerde para kazanamayız, mecbur çalışmamız lazım. Çoluk çocuğumuza bir parça ekmek götürebilmek için çalışıyoruz bu dünyada."

"Hava sıcaklığı bazen 30 dereceyi buluyor"

İşçilerden Melih Ceylan ise, "Hava sıcaklığı bazen 30 dereceyi buluyor. Hava çok sıcak oluyor, toz, toprak demeden çalışıyoruz." diye konuştu.