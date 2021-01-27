Trakya'da kar yağışı etkisini gösteriyor

Gece saatlerinde başlayan kar yağışı; Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'ni etkisi altına aldı. Hava sıcaklığı 1 dereceye düşerken, fırtına uyarısı da yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edirne'yi kar yağışı konusunda uyardı.

Beklenen kar yağışı, gece yarısı başladı. Kar yağışıyla kent beyaza bürünürken, yüksek kesimlerde kar kalınlığının 10 santimetreyi bulmasıyla Karayolları ekipleri, yollarda küreme çalışması başlattı.

Bulgaristan'a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapıları güzergahındaki uluslararası karayollarında çalışmalar devam ederken, Edirne Belediyesi ekipleri de kent merkezinde buzlanan yollarda tuzlama çalışması yapıyor.

GÜN İÇERİSİNDE ETKİSİ SÜRECEK

Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü kentte, kar yağışının gün içinde de etkili olacağını açıkladı.

KAR YAĞIŞI KEŞAN'DA DA ETKİLİ OLDU

Edirne'nin Keşan ilçesinde sabaha karşı başlayan kar yağışı, etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düştüğü ilçe merkezinde vatandaşlar kar keyfi yaşarken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Keşan Belediyesi ile Karayolları ekipleri, yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışının gün boyu aralıklarla devam etmesinin beklendiği bildirildi.

5 SANTİMETREYİ GÖRDÜ

Kırklareli'de ise kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oluyor. Meteoroloji'nin 'turuncu' uyarı verdiği kentte, Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı'nda kar kalınlığı 3, Kofçaz ve Demirköy ilçelerinde ise 5 santimetreyi buldu. Kırklareli'de kar yağışının gün içinde aralıklarla devam edeceği bildirildi.

YERLER BEYAZA BÜRÜNDÜ

Tekirdağ'daki kar yağışı ise sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde etkili olmaya başladı. Malkara, Çorlu, Saray, Çerkezköy ve Marmara Ereğlisi ilçesinde kar yağışı devam ederken, yerler beyaza büründü.



































