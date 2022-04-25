Trakya'nın verimli toprakları fotoğrafçıların ilgi odağı

Bereketli topraklara sahip olan Trakya, son yıllarda tarımsal üretimin turizmle birleştirildiği agro turizmle de dikkati çekiyor.

Trakya, doğası, tarihi ve mutfağıyla son yıllarda tarımsal üretimin turizmle birleştirildiği agro turizmle de dikkati çekmeye başladı.

Türkiye'nin birçok kentinden fotoğraf tutkunları, altın sarısı tarlalarını ölümsüzleştirmek için bölgeye geliyor.

Özellikle gün doğumu ve batımına yakın saatlerde ayrı bir güzelliğe bürünen tarlalar, birçok profesyonel fotoğrafçı tarafından doğal stüdyo olarak kullanıyor.Bu organizasyonların bu mevsimdeki çekim noktası ise Trakya'yı sarıya boyayan kanola tarlaları.

"Sarı ve yeşilin renk cümbüşü görülmeye değer"

Tarımsal üretimi turizmle buluşturan organizasyonlardan biri de Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesine bağlı Kuştepe köyünde kurulu Pavli Atölye. Pehlivanköy ilçesinin eski isminden esinlenen organizasyon 400 nüfuslu köye periyodlarla onlarca fotoğraf sanatçısını çekerek bölge tanıtımına katkı sunuyor.

Atölyenin sanat yönetmeni Gülşen Gürses, AA muhabirine, agro turizm (tarım turizmi) hayali, hedefi ve ideali ile Trakya'nın zengin bitki örtüsünü sanatla buluşturduklarını söyledi.

Doğayla iç içe zaman geçirdiklerini ifade eden Gürses, Türkiye'nin birçok noktasından fotoğraf sanatçılarının bölgeye gelerek doğanın renk cümbüşünü objektiflerine yansıttıklarını kaydetti.

Trakya'nın köylerindeki kızların fotoğraf tutkunlarına modellik yaptıklarını anlatan Gürses, "Kanalolar çok güzel. Trakya çiftçisinin artık kanolaya ilgisinin arttığı herkes tarafından biliniyor. Biz de bunun görsel halini sanatımıza konu ve fon ediyoruz. Sarı ve yeşilin renk cümbüşü görülmeye değer." diye konuştu.

"Hedefimiz sanat, amacımız agro turizm"

Kanola tarlalarında çerçeve ve çeşitli dekorlar ile kurgusal fotoğrafların elde edilmesine katkı sağladıklarını aktaran Gürses, şöyle devam etti:

"Burada hem müziğimizi dinliyor hem doğayla güzel vakit geçiriyor ve sanatsal faaliyetlerimizi icra ediyoruz. Bu tarz etkinlikleri biz ayçiçeği, lavanta, çiçek açan ağaçlarla yapıyoruz. Misafirlerimiz özellikle İstanbul'dan katılıyor. Hedefimiz sanat, amacımız agro turizm."

"Trakya'nın doğası her mevsim ayrı bir güzellik sunuyor"

İstanbul'dan etkinliğe katılan fotoğraf sanatçısı Sinan Türkmen ise Trakya'nın zengin coğrafyasında kurgusal fotoğraflar çektiklerini belirtti.

Kovid-19 salgını döneminde bu tür etkinliklerin yapılamadığını anımsatan Türkmen, "Trakya'nın doğası her mevsim ayrı bir güzellik sunuyor. Bereketli topraklar, güzel manzaralar, güzel insanlar... Her türlü fotoğrafa doyup gidiyoruz." dedi.