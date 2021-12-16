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    Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar etkisini artırdı

    Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.
    • AA
    • 16.12.2021 - 10:30
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    Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar etkisini artırdı

    Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisine giren Trakya'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, sabaha karşı etkisini arttırdı.

    Kar kalınlığı Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda 5, Demirköy ilçesindeki Mahya Tepesi'nde 7 ve Kofçaz ilçesinde ise 4 santimetreye ulaştı.

    SİS VE KAR TRAFİĞİ ETKİLİYOR

    Dereköy Sınır Kapısı'na ulaşımı sağlayan kara yolunda zaman zaman sis de etkisini gösteriyor.

    Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü Kırklareli'nde, trafikte aksamanın yaşanmaması için Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri çalışma yapıyor.

    EMNİYET SÜRÜCÜLERİ UYARDI

    İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları ve araçlarında zincir bulundurmaları yönünde uyarıyor.

    Edirne'de de sınıra yakın köylerde kar yağışı aralıklarla sürüyor. Kentin kuzeyindeki yerleşim yerlerinde yağmur zaman zaman kara dönüşüyor.

    Tekirdağ'da ise soğuk hava hakim. Kentin yüksek kesimlerine ara ara kar yağıyor.

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    Trakya nın yüksek kesimlerinde kar etkisini artırdı #5

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