Transfer dönemi ne zaman, saat kaçta bitiyor? Takımların çalışmaları hızlandı

Transfer dönemi ne zaman, saat kaçta bitiyor? Takımların çalışmaları hızlandı

Süper Lig'de yaz transfer döneminin kapanmasına az kalırken, "Transfer dönemi ne zaman, saat kaçta bitiyor?" sorusu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Transfer dönemi ne zaman bitiyor?

Süper Lig'de yaz transfer dönemi yine heyecanlı anlara sahne olurken, bazı takımlar kadrolarına güçlü takviyeler yaptı.

Gelenler, gidenler, kiralananlar, alınması için mücadele verilenler..

Hızlı geçen bir transfer döneminin daha sonu gelirken, "Transfer dönemi ne zaman, saat kaçta bitiyor?" sorusu gündeme getirildi.

Futbolseverler takımlarının yeni transferleri son gün bile olsa açıklamasını beklerken, takımlar ise çalışmalarını sürdürüyor.

Peki, Transfer dönemi ne zaman, saat kaçta bitiyor?

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTİYOR?

Süper Lig'de 10 Haziran'da başlayan transfer sezonu, bu gece 23.59 itibarıyla sona eriyor. Takımlar kadrolarına son takviyeleri yapacak.

Galatasaray'da Fatih Terim'in istediği Regista, Gedson Fernandes ve Mohamed Elneny için çalışmalar devam ederken, Fenerbahçe ise Caner Erkin'in ardından bir kanat bek peşinde.

Beşiktaş transfer döneminin yıldızı olurken, kadro ise artık tamamlandı.