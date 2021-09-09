Transfer dönemi sona erdi! İşte Süper Lig'de piyasa değeri en yüksek 10 futbolcu

2021-2022 yaz transfer döneminin sona ermesinin ardından Süper Lig'de piyasa değeri en yüksek 10 futbolcu belli oldu. Listenin ilk sırasında Beşiktaş'ın yeni transferi Miralem Pjanic yer aldı.

Türkiye'de 2021-2022 sezonu 1. Transfer Tescil döneminin sona ermesinin ardından takımlar, yeni sezon kadrolarını oluşturdu.

Yaz transfer döneminde, birçok yıldız futbolcu Türkiye'ye gelirken takımlar geleceklerine yönelik de transfer çalışmalarını sürdürdü.

Transfer döneminin tamamlanmasının ardından Süper Lig'de bu sezonun en değerli oyuncuları da belli oldu.

ZİRVEDE MİRALEM PJANİC VAR

Transfermarkt'ın verileri göre listenin zirvesinde, Beşiktaş'ın Barcelona'dan kiraladığı Bosna Hersekli futbolcu Miralem Pjanic yer aldı. Pjanic'in piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Pjanic'i, 19 milyon Euro ile Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır takip ediyor.

Listenin üçüncü sırasında ise Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Rossi yer alıyor. Uruguaylı futbolcunun piyasa değeri ise 18 milyon Euro. Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır, 14 milyon Euro ile 4. sırada gösterildi.

Galatasaray'ın Brezilyalı defans oyuncusu Marcao ile Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal'ın da piyasa değerlerinin 12 milyon Euro olduğu ifade edildi.

SÜPER LİG'İN EN DEĞERLİ 10 FUTBOLCUSU