Transfer sezonu ne zaman bitecek? 2021 yaz transfer dönemi tarihleri

Futbolseverlerin takımlarına katılacak yeni isimleri heyecanla beklediği yaz sezonu ara transfer dönemi tarihleri belli oldu. Peki transfer dönemi ne zaman bitecek? İşte tarihler...

Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek isteyen ve eksik mevkilere oyuncu takviyesi yapmak isteyen kulüpler yerli ve yabancı pek çok kulüp - oyuncu ile transfer görüşmelerine başladı.

Türk futbolseverler takımlarına gelecek yeni isimler için sabırsızlanıyor.

TFF tarafından yapılan tarih değişikliği açıklamasının ardından yaz ve ara transfer dönemi başlangıç ve bitiş tarihide netleşti. Peki transfer sezonu ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? İşte yaz dönemi ara transfer sezonu tarihleri 2021..

TRANSFER SEZONU TARİHLERİ 2021

Transfer sezonu bu yıl 10 Haziran tarihinde başladı. TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 1 Eylül tarihinde sona erecek.

Kış transfer dönemi ise 5 Ocak 2022 tarihinde başlayıp 1 Şubat 2022’de sona erecek.