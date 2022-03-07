Tren teşkil işçisi maaşı 2022: Tren teşkil işçisi nasıl olunur, ne iş yapar?

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü'ne 180 tren teşkil işçisi alınacak. Peki tren teşkil işçisi nedir, ne iş yapar? Tren işçisi (makasçı) maaşları ne kadar?

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından yayımlanan ilan ile tren teşkil içsini pozisyonunda 180 personel alınacağı duyuruldu.

İlanın yayımlanması ile tren teşkil işçisi nedir ne iş yapar ne kadar maaş alır gibi sorular gündeme geldi.

İlana başvuruda bulunmak ve meslek sahibi olmak isteyen adaylar, tren teşkil işçiliğine dair detayları sorguluyor.

Tren teşkil işçisi aynı zamanda "makasçı" olarak da biliniyor.

Peki tren teşkil işçisi nedir, nasıl olunur? Tren teşkil işçisi görevleri nelerdir, ne işe yapar? Tren teşkil işçisi ne kadar kazanır, maaşı ne kadar? İşte görev tanımı ve maaşı...

TREN TEŞKİL İŞÇİSİ NASIL OLUNUR?

Tren teşkil işçisi mesleği uzun yıllardır ülkemizde mevcut olan bir meslektir. Özellikle son dönemde Yüksek Hızlı Tren teknolojisi ile birlikte popülaritesini hızla arttırmıştır.

Tren teşkil görevlisi olmak için TCDD tarafından yayınlanan ilanları takip etmeniz ve bunlara başvuru yapmanız gerekmektedir.

Başvuruları kabul edilen adaylar bu göreve sorumlu olarak atanmadan önce adaylar 6 aya yaklaşan bir süre içinde bir kısmı teorik, bir kısmı uygulamalı ve bir kısmı da stajdan oluşan ciddi bir eğitim sürecinden geçerler.

Bu süreci başarı ile tamamlayan adaylar kendi sorumlulukları ile tren teşkil görevlisi olarak çalışmaya başlarlar.

TREN TEŞKİL İŞÇİSİ NE İŞE YAPAR?

Raylı sistemlerde trenlerin teşkil edilmesi ve sefere hazırlanması birçok raylı sistem görevlisinin birlikte gerçekleştirdiği üst düzey mesleki bilgi ve beceri gerektiren yoğun işbirliği ve koordinasyonla gerçekleştirilen bir süreçtir. Bu sürecin kilit aktörlerinden biri tren teşkil görevlisi veya diğer ismi ile tren teşkil işçisidir.

GÖREVLERİ

Tren Teşkil Işçisi, aşağıdaki görev tanımlarını içerisinde barındırmaktadır;

1) Görevi süresince, nöbetçi hareket memurundan izin almadan istasyondan ayrılmaz.



2) Görevlendirildikleri gar ve istasyonda, gerek trenlerin kabul ve gönderme işlemlerinin, gerek manevra hizmetlerinin mevzuata uygun ve emniyet içinde yapılması için azami dikkati gösterir, bu konuda gerekli önlemleri alır.



3) Trafik, manevra ve makas hizmetlerinde başkalarının ve kendisinin can güvenliği için yasa ve yönetmeliklerle konulmuş emniyet kurallarını bilir ve uygular.



4) Trenlerin sınıflarını, teşkiline ait tüm konuları ve kendi işyerindeki trenlerin orerde belirtilen kalkış ve varış saatlerini, önceden belirlenmiş kabul yollarını bilir.



5) Göreve başlamadan önce, nöbetten çıkan tren teşkil işçisi/ tren teşkil memurundan garın yol ve yük durumu ile gelecek veya komşu istasyonlarda bekleyen trenler hakkında bilgi alır.



6) Makasın gördüğü hizmeti, çeşitlerini, önemini, parçalarını, çalışmasını, fener ve işaretlerini bilir. Bunları kurallara uygun olarak kullanır, beraberinde bulunması gereken gereç ve işaretleri bulundurur.



7) İstasyon yolları, makasları ve tesisleri tanır ve bilir, bunlardan görev ve yetkisinde olanları iş yeri amirinin veya nöbetçi hareket memurunun bilgisi dahilinde kurallara uygun olarak kullanır.



8) Kendisine kullanılmak üzere teslim edilen malzeme ve demirbaşları beraberinde bulundurur ve korur.



9) Kullanımında bulunan telsizi çağrıları almak üzere sürekli açık bulundurur ve cevaplar, korur ve muhafaza eder.

TREN TEŞKİL İŞÇİSİ MAAŞI NE KADAR?

Tren teşkil işçisi 2021 yılında 4750 TL maaş alıyordu. Bu ücrete mesai ücreti, aile yardımı, çocuk yardımı gibi ek ücretler eklenerek maaşları 5250 TL idi.

2022 yılına ait güncel maaşların ise en az 6 bin lira civarında olduğu tahmin ediliyor.