Trençkot Modelleri ile Göz Alıcı Sokak Şıklığı

Dinamik sokak stiline trençkot modellerini de dahil ederek şıklık dozajını artırmak isteyen kadınlar için, birkaç spor trençkot kombin önerisi.

Trençkot dendiğinde, çoğu kişinin aklına klasik giyim, iş kombinleri ve sade bir tarz gelir. Öte yandan, dış giyimin olmazsa olmazı, özellikle de sonbahar aylarının vazgeçilmezi olan trençkotlar ile gayet rahat ve sportif sokak kombinleri de yapılabilir. Bunun için çok klasik modeller yerine, daha “casual” tasarımlara yönelmek, ve bu modelleri de uygun ayakkabı, pantolon ve aksesuarlar ile kombinlemek yeterli olacaktır.

İşte dinamik sokak stiline trençkot modellerini de dahil ederek şıklık dozajını artırmak isteyen kadınlar için, birkaç spor trençkot kombin önerisi…

https://www.pazarium.com.tr/trenckot

Baskılı Trençkot, Spor Ayakkabı, Jean Pantolon

Hem sportif hem şık, hem göz alıcı hem son derece konforlu! Yağmurlu hafta sonlarında uygulamak için ideal olan bu kombin, abartıdan uzak, sade bir şıklık sunarken, trendlerin de gerisinde kalmıyor. Spor ayakkabı – baskılı trençkot ikilisinin yarattığı şık kontrast, baskı detayları ile hoş bir bütün oluştururken, minimal makyaj ve büyük çerçeveli gözlükler de kombini mükemmel bir şekilde tamamlıyor.

Kiremit Kırmızı Trençkot, Beyaz T-Shirt, Bol Pantolon

Trençkotlar genellikle siyah ve lacivert tonlarda karşımıza çıksalar da, renkli alternatifler de mevcut ve bu tasarımlar, fotoğrafta da görülebileceği gibi sportif tarz için oldukça uygun. Siz de günlük giyimde renkli stilinizi klasik ama trend bir parçayla yansıtmak istiyorsanız, bu tarz bir trençkot modelini tercih edebilir, bol pantolon ve beyaz t-shirt/bluz ile kombininizi tamamlayabilirsiniz.

Fermuarlı Hardal Trençkot, Beyaz Pantolon, Spor Ayakkabı

Eğer biraz daha modern bir tarz yakalamak istiyorsanız, tercihinizi fotoğraftaki gibi bir fermuarlı kısa trençkot modelinden yana kullanabilirsiniz. Günlük gezmede ya da arkadaş toplantılarında gönül rahatlığıyla tercih edebileceğiniz bu model, trend tasarımıyla modern bir şıklık sunuyor. Trençkotunuzu beyaz pantolon ve spor ayakkabılar ile kombinleyebilir, renkli bir tarz yakalayabilirsiniz.

Eğer siz de trençkotlar ile sportif bir şıklığa sahip olmak istiyorsanız, fotoğraflardaki modelleri ve çok daha fazlasını, birbirinden güzel tasarımları beğenilerinize sunan Pazarium’un online mağazasında keşfedebilirsiniz!

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