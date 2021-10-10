TRT Market’ten Bir İlk: “Pırıl Canlanan Puzzle”

TRT Çocuk’un dersleri eğlenceli hale getiren çizgi film karakteri Pırıl, şimdi de puzzle oldu.

Pırıl ve arkadaşlarının akıllı cihazlar sayesinde canlanan yapbozları www.trtmarket.com’da minikleri bekliyor.

TRT Çocuk’un sevilen kahramanlarından Pırıl, canlanan yapbozları ile TRT Market’te yerini aldı. Dersleri eğlenceli hale getiren Pırıl ile arkadaşları, şimdi de teknolojiyi eğlenceyle birleştiriyor. TRT Market’te satışa sunulan yapbozlar ile çocuklar önce sabır ve becerilerini test edecek ardından oluşturdukları karakteri canlandırabilecek.

Pırıl ve arkadaşları evinize konuk oluyor

Çocukların bilişsel becerilerini geliştiren Pırıl’ın canlanan yapbozları Artırılmış Gerçeklik (AR) teknolojisiyle destekleniyor. Tüm telefon ve tabletlerde çalışabilen “Pırıl Puzzle” uygulaması ile artık çocuklar bitirdikleri yapbozları canlandırabilecek.

Canlanan yapbozlar karakterlerinin özelliklerini taşıyan sürprizlerle halay çekecek, rap müzik ile eğlendirecek. Uygulama marketlerden ücretsiz indirilebilen uygulama sayesinde çocuklar yapbozlarını bitirdikten sonra da eğlenmeye devam edecek.

Bunun için “Pırıl Puzzle” uygulamasını indirip, telefonu tamamladıkları yapboza tutmaları yeterli. Artırılmış Gerçeklik teknolojisi ile görseldeki karakterler canlanacak ve eğlence başlayacak.