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    TRT Ortak Yapımı “Elli Kelimelik Mektuplar” Filminin Tanıtımı İlk Kez Yayımlandı

    TRT Ortak Yapımı “Elli Kelimelik Mektuplar” sinema filminin tanıtımı ilk kez yayımlandı.
    • Haber Merkezi
    • 26.08.2021 - 14:05
    • Güncelleme : 26.08.2021 - 14:13
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    TRT Ortak Yapımı “Elli Kelimelik Mektuplar” Filminin Tanıtımı İlk Kez Yayımlandı

    Adnan Menderes döneminde Ulaştırma Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı ve Bayındırlık Bakanlığı görevlerinde bulunan Tevfik İleri’nin 27 Mayıs darbesiyle Yassıada’ya sürgün edilişini ve ailesinin başından geçen olayları gerçek hikayelerden esinlenerek konu alan TRT Ortak Yapımı “Elli Kelimelik Mektuplar” sinema filminin tanıtımı ilk kez yayımlandı.

    TRT Ortak Yapımı “Elli Kelimelik Mektuplar” Filminin Tanıtımı İlk Kez Yayımlandı #1

    Adnan Menderes döneminde bakanlık görevinde bulunan Tevfik İleri’nin 27 Mayıs darbesiyle Yassıada’ya sürgün edilişini ve ailesinin başından geçen olayları gerçek hikayelerden esinlenerek konu alan TRT Ortak Yapımı “Elli Kelimelik Mektuplar”ın tanıtımı ilk kez yayımlandı.

    TRT Ortak Yapımı “Elli Kelimelik Mektuplar” Filminin Tanıtımı İlk Kez Yayımlandı #2

    Film, dönemin haksızlıklarına ışık tutuyor

    27 Mayıs darbesini gerçekleştiren askeri cunta yönetimi tarafından Yassıada’ya sürülen ve aylarca kötü muameleye maruz kalan Tevfik İleri’nin sadece elli kelime yazma hakkı verilen mektuplarla hayata tutunmasını anlatan film, halkın gözünden uzak yargılanmalara ve dönemin haksızlıklarına ışık tutuyor. Film, bu zorluklarla dolu ortamda oluşan bir aşk hikayesine ve hukuk mücadelesine odaklanıyor.

    TRT Ortak Yapımı “Elli Kelimelik Mektuplar” Filminin Tanıtımı İlk Kez Yayımlandı #3

    Gerçek bir hayat hikayesi

    Sadık Yalsızuçanlar’ın “Vefa Apartmanı” kitabından serbest uyarlanan “Elli Kelimelik Mektuplar” filmi, gerçek bir hikâyeden yola çıkarak Türkiye’nin 1950 ve 1960’lar döneminin gergin günlerini anlatıyor. Gizem Karaca’nın Tevfik İleri’yi savunan idealist bir avukatı, İlker Kızmaz’ın cuntayı kızdıracak haberler yapan bir gazeteciyi canlandırdığı film, 10 Eylül’de seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

    TRT Ortak Yapımı “Elli Kelimelik Mektuplar” Filminin Tanıtımı İlk Kez Yayımlandı #4

    Oyuncu kadrosunda birçok ünlü isim bulunuyor

    Emir Khalilzadeh’in yönetmenliğini yaptığı başrollerini Gizem Karaca, İlker Kızmaz, Tekin Temel, Derya Alabora ve İlhan Şeşen’in paylaştığı “Elli Kelimelik Mektuplar” filmi, 10 Eylül’de vizyona giriyor. TRT Ortak Yapımı film, darbeyle beraber olumsuz anlamda değişen hayatları ve askeri cuntanın yönetimi ele alıp her şeyi kontrol altına almasını beyaz perdeye yansıtacak.

    TRT Ortak Yapımı “Elli Kelimelik Mektuplar” Filminin Tanıtımı İlk Kez Yayımlandı #5

    Filmin Künyesi:

    Filmin Adı: Elli Kelimelik Mektuplar

    Yapım: Medya Fikir Kulübü - İstanbul Medya Akademisi

    Yapımcı: İbrahim Elma

    Yönetmen: Emir Khalilzadeh

    Senaryo: Nevin Şahin

    Oyuncular: Gizem Karaca, İlker Kızmaz, Tekin Temel, Derya Alabora ve İlhan Şeşen, Zafer Kırşan

    Süresi: 119 DK

    Vizyon Tarihi: 10 Eylül 2021

    Elli Kelimelik Mektuplar Tanıtım Fragman VİDEO

    TRT Ortak Yapımı “Elli Kelimelik Mektuplar” Filminin Tanıtımı İlk Kez Yayımlandı #6

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