TRT spikeri Levent Özçelik'ten Inzaghi gafı! Levent Özçelik kimdir? Levent Özçelik'in biyografisi...

İtalya ve İspanya'nın karşılaştığı maçı anlatan TRT spikeri Levent Özçelik yaptığı gaf ile gündeme gelirken, "Levent Özçelik kimdir?" sorusu araştırılıyor.

EURO 2020 Yarı Final maçında İtalya ve İspanya karşı karşıya geldi.

Normal süresi 1-1 tamamlanan karşılaşma penaltılara kaldı. Penaltılarda ise kazanan taraf İtalya oldu. İtalya hiç yenilgi almadan final biletini kaptı.

Maçı TRT spikeri Levent Özçelik anlattı. Özçelik'in yaptığı gaf ise geceye damga vurdu.

Özçelik, İtalya’nın eski efsane futbolcusu Filippo Inzaghi ile Chiesa’yı karıştırarak yayın sırasında, “Chiesa’nın golü attığı anda ağzımdan Inzaghi çıktı. Yıllarca anlattığımız bir futbolcu Inzaghi. Oradan bir çağrışım. Kusura bakmayınız lütfen.” ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Özçelik'in hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. "Levent Özçelik kimdir?" sorusu gündeme geldi.

LEVENT ÖZÇELİK KİMDİR?

Çocukluk yılları Ankara'da geçen Levent Özçelik, Ulubatlı Hasan İlköğretim ve Bahçelievler Deneme Lisesini tamamlamıştır.

Fen Fakültesi Fizik Mühendisliği bölümünü kazanmış ancak bir kez daha sınava girerek Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanmış ve mezun olmuştur.

1982 senesinde TRT sınavlarına giren Levent Özçelik ortalama 7000 kişinin katıldığı sınavı 3. olarak kazanmıştır. Özçelik ilk maç anlatım deneyimini ise Gençlerbirliği ve Sakaryaspor arasında oynanan karşılaşma ile gerçekleştirmiştir.

1992 senesinden itibaren Olimpiyat ve yarışmaları anlatmış ayrıca futbol dışında diving, su topu, voleybol, yüzme, hentbol, masa tenisi, bilardo ve bisiklet gibi spor dallarının sunumunu da gerçekleştirmiştir.

2000 yılında Galatasaray'ın Arsenal'i yenerek UEFA Avrupa Ligi kupasını kazandığı anlatarak hafızalarda yer edindi.