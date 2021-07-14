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    TS ilk hazırlık maçında! Trabzonspor-Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Gelecek sezona sıkı bir hazırlık yapan Trabzonspor, ilk hazırlık maçında Ümraniyespor'la karşı karşıya gelecek. Peki Trabzonspor-Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
    • Haber Merkezi
    • 14.07.2021 - 13:16
    • Güncelleme : 14.07.2021 - 13:33
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    TS ilk hazırlık maçında! Trabzonspor-Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Süper Lig'de yeni sezona İstanbul'da bulunan TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde hazırlanan Trabzonspor, 2021-2022 sezonu öncesi ilk hazırlık maçına Ümraniyespor ile çıkıyor.

    Bordo-mavili takım Gervinho, Bruno Peres, Koita, Marek Hamsik gibi isimleri kadrosuna katmıştı.

    Yeni transferleri görmek isteyen Trabzonsporlu taraftarlar, maçın ne zaman yapılacağı, yayın saati ve kanalı gibi detayları araştırıyor.

    Peki Trabzonspor-Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Trabzonspor-Ümraniyespor hazırlık maçı ile ilgili detaylar...

    TRABZONSPOR ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Trabzonspor-Ümraniyespor hazırlık maçı, 14 Temmuz Çarşamba günü saat 18.00'de oynanacak.

    Karşılaşma, A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

    TS ilk hazırlık maçında! Trabzonspor-Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1

    YENİ TRANSFERLER SAHAYA ÇIKACAK MI?

    Gervinho, Bruno Peres, Koita, Marek Hamsik gibi isimleri kadrosuna katan Trabzonspor'da, Bruno Peres, Gervinho ve Koita'nın hazırlık maçında süre alması bekleniyor.

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