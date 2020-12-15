Bursalı ustalar tarafından ilk günkü ihtişamına kavuşturulan kılıçların restorasyonu bir haftada tamamlanıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) törenlerde kullandığı tarihi kılıçlar, Bursa'da tamir ediliyor.

Türkiye'nin her yerinden Bursalı bıçak ve kılıç ustası İsmail Güler’e TSK’da subayların kullandığı 60 yıllık kılıçlar restorasyon için geliyor.

BİR HAFTADA RESTORASYON

İsmail Güler, her biri 60 yıllık dövme çelikten yapılmış ve yenisi üretilmeyen tören kılıçlarını restore ederek TSK’ya teslim ediyor.

Güler, bir haftada restore ederek bitirdiği kılıçlardan 750 ila bin lira arasında ücret alıyor.

TSK’nın kılıçlarını Bursalı usta restore ediyor ViDEO

"İLK GÜNKÜ İHTİŞAMINA KAVUŞTURUYORUZ"

TSK’da törenlerde kullanılan söz konusu kılıçların yere düşüp kırılınca restore edilmek için kendilerine gönderildiğini belirten Güler, şunları söyledi:

"Bu kılıçların yenisi yapılmıyor. Bu kılıçlar dövme çelikten yapılmış. 60 yıllık kılıçlar. Yenisi yapılmadığı için zarar gören kılıçlar restore için bize geliyor. Biz de onları bir haftada restore ederek ilk günkü ihtişamına kavuşturuyoruz. Yaptığımız işten 750 ila bin lira arasında fiyat alıyoruz."

TSK'nın kılıçları, Bursa'da restore ediliyor FOTO GALERi

