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TÜBİTAK 128 personel alımı yapacak
TÜBİTAK'ın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, BİLGEM'e 126 Ar-Ge personeli ile 2 teknik ve destek personeli alınacak.
- AA
- 26.07.2021 - 08:53
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezinde (BİLGEM) 128 personel istihdam edilecek.
126 Ar-Ge personeli ile 2 teknik ve destek elemanı olarak işe alınacak personeller, Ankara, Kocaeli ve Konya'da görev yapacak.
BAŞVURU EKRANI
Başvurular, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden 16 Ağustos'a kadar yapılabilecek.