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    TÜBİTAK 128 personel alımı yapacak

    TÜBİTAK'ın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, BİLGEM'e 126 Ar-Ge personeli ile 2 teknik ve destek personeli alınacak.
    • AA
    • 26.07.2021 - 08:53
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    TÜBİTAK 128 personel alımı yapacak

    Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezinde (BİLGEM) 128 personel istihdam edilecek.

    126 Ar-Ge personeli ile 2 teknik ve destek elemanı olarak işe alınacak personeller, Ankara, Kocaeli ve Konya'da görev yapacak.

    BAŞVURU EKRANI

    Başvurular, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden 16 Ağustos'a kadar yapılabilecek.

    TÜBİTAK 128 personel alımı yapacak #1

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