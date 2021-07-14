TÜBİTAK 26 personel alımı: TÜBİTAK iş başvurusu şartları 2021! Uzman, Uzman Yardımcısı, Ar-Ge...

TÜBİTAK, Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) için 26 personel alımı yapacaklarını duyurdu. Peki TÜBİTAK iş başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte işe alım detayları...

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) personel alıyor. Kurumun ilanına göre, TÜSSİDE'ye 3 uzman-uzman yardımcısı ve 23 Ar-Ge personeli alımı yapılacak.

Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, TÜBİTAK iş başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir sorguluyor.

İşte TÜBİTAK 26 personel alım ilanı ve detayları..

TÜBİTAK 26 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN 2021?

TÜBİTAK TÜSSİDE personel alımı için başvurular 14 Temmuz'da başladı. Adaylar başvurularını 4 Ağustos'a kadar yapılabilecek.

Başvurular için gerekli koşul ve süreçler kurumun internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumu'nun internet sayfalarında yer alıyor.

Müracaatların 4 Ağustos'a kadar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmesi gerekiyor.

TÜBİTAK 26 PERSONEL ALIMI ŞARTLARI 2021