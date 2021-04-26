TÜBİTAK 98 personel alımı ilanı: TÜBİTAK 2021 personel alımı başvuru şartları neler?

TÜBİTAK 98 personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Uzman, uzman yardımcısı, araştırmacı unvanlarında yapılacak alımlar için başvuru detayları beli oldu. İşte TÜBİTAK personel alımı şartları..

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı, çeşitli birimlerde görev yapmak üzere 98 personel alımı yapacağını duyurdu.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre TÜBİTAK, Kurumsal İletişim Daire Başkanlığına 13 uzman ve uzman yardımcısı, BİLGEM'e ise 85 araştırmacı alımı yapılacak.

Peki, TÜBİTAK 98 personel alımı başvuru şartları neler? TÜBİTAK personel alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte detaylar...

TÜBİTAK 98 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Uzman Yardımcısı/Uzman unvanlarında görev alacaklarda aranan şartlar şu şekildedir:

En az 3 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

Araştırmacı unvanlarında görev alacaklarda aranan şartlar şu şekildedir:

Belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş olmak ya da 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak.

Başvuruların TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi "https://kariyer.tubitak.gov.tr" üzerinden 17 Mayıs'a kadar gerçekleştirilmesi gerekiyor.

BAŞVURU ŞARTLARININ DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ





TÜBİTAK PERSONEL ALIMI 2021 BAŞVURU NASIL YAPILIR?

TÜBİTAK 98 personel alımı için başvurular TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi "https://kariyer.tubitak.gov.tr" üzerinden 17 Mayıs'a kadar gerçekleştirilecek.

TÜBİTAK 98 PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI