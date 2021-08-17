TÜBİTAK burs başvuruları ne zaman, şartları nelerdir? 2021 TÜBİTAK bursu ne kadar, kimler alabilir?

TÜBİTAK burs başvuruları ne zaman, şartları nelerdir? 2021 TÜBİTAK bursu ne kadar, kimler alabilir?

TÜBİTAK, YKS sonucunda ilk 25 bine giren öğrencilere yönelik 4000 TL burs imkanı sağlanacağını duyurdu. Peki 2021 TÜBİTAK bursu başvuruları ne zaman, şartları nelerdir, kimler alabilir? İşte detaylar

Üniversite tercih maratonu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021 YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından 5 Ağustos 2021 tarihinde başladı ve 20 Ağustos 2021 Cuma günü sona erecek.

Tercih dönemi devam ederken, her yıl üniversite sınavında başarı sağlayan öğrencilere yönelik düzenlenen burs imkanlarından yararlanmak isteyen adaylara TÜBİTAK'tan müjdeli haber geldi.

TÜBİTAK'ın resmi internet sitesinde yayınlanan duyuruda, YKS'de ilk 25 bine giren öğrencilere 4000 TL burs imkanı sağlanacağı kaydedildi.

Duyurunun ardından adaylar, "TÜBİTAK bursu nedir, ne kadar? TÜBİTAK bursu başvuru şartları nelerdir, kimler alabilir?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte TÜBİTAK bursu hakkında detaylı bilgiler...

TÜBİTAK BURSU NEDİR, KİMLER ALABİLİR?

TÜBİTAK, üniversite sınavı olarak da bilinen 2021 YKS'de ilk 25 bine girerek başarı sağlamış öğrencilere yönelik burs imkanı sağladı.

TÜBİTAK tarafından hazırlanan tercih listesine uygun bölümleri kazanan öğrenciler bu burstan yararlanabilecek. Öğrencilere akademik yaşamları boyunca her ay 4000 TL burs imkanı verilerek eğitim hayatlarında maddi sıkıntı çekmeleri önlenecek.

TÜBİTAK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

BİDEB 2205-Lisans Burs Programı kapsamında verilecek burslara, 25 Ekim - 12 Kasım 2021 tarihleri arasında başvuru yapılabilecek.

Başvurular ebideb.tubitak.gov.tr üzerinden alınacak. Adaylar sisteme giriş yaptıktan sonra sol bölümde yer alan "Başvurularım" butonundan gerekli bilgilere kolaylıkla ulaşabilir.

BAŞVURU ŞARTLARI

Ancak başvuru yapacak adayların TÜBİTAK tarafından belirlenen şartlara uygun olmaları gerekmektedir.

1. Yurt içindeki üniversitelerin TÜBİTAK tarafından belirlenen matematik, fizik, kimya, biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik, astronomi ve uzay bilimleri, Türk dili ve edebiyatı, felsefe, tarih, coğrafya, sosyoloji, antropoloji, arkeoloji, sanat tarihi, arkeoloji ve sanat tarihi, ilahiyat örgün öğretim programlarından birine yerleşip kayıt yaptırmak şartıyla lisans anadalı normal eğitim-öğretim süresi tamamlanmadan önce YKS’de sayısal programlar için Y-SAY veya sözel ve eşit ağırlıklı programlar için TYT puan türünde ilk 25.000’e girmek

2. Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında altın, gümüş veya bronz madalya alıp yurt içinde veya yurt dışındaki üniversitelerin örgün öğretim programlarından birine kayıt yaptırmak

3. TÜBİTAK tarafından düzenlenen Ulusal Bilim Olimpiyatlarının (ortaokul düzeyi hariç) İkinci Aşama Sınavı sonucunda veya Ulusal Proje Yarışmalarında madalya alarak yurt içindeki üniversitelerin örgün öğretim programlarından birine kayıt yaptırmak

4. TÜBİTAK tarafından düzenlenen Ortaokul ve Lise Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları sonucunda, TÜBİTAK tarafından gönderildiği Uluslararası Proje Yarışmalarında ülkemiz adına yarışmak ve birincilik, ikincilik, üçüncülük, dördüncülük veya özel ödül derecesi derecesi alıp yurt içinde veya yurt dışındaki üniversitelerin örgün öğretim programlarından birine kayıt yaptırmak

5. Üniversitelerin TÜBİTAK tarafından belirlenen matematik, fizik, kimya, biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik, astronomi ve uzay bilimleri, Türk dili ve edebiyatı, felsefe, tarih, coğrafya, sosyoloji, antropoloji, arkeoloji, sanat tarihi, arkeoloji ve sanat tarihi, ilahiyat örgün öğretim programlarından birinde çift anadal programına kayıt yaptırmak şartıyla lisans anadalı normal eğitim öğretim süresi tamamlanmadan önce YKS’de sayısal programlar için Y-SAY veya sözel ve eşit ağırlıklı programlar için TYT puan türünde ilk 25.000’e girmek TÜBİTAK 2205 Lisans Burs Programı kapsamında belirlenen bölümler tabloda gösterilmiştir: 2205 Lisans Burs Programı’ndan ile desteklenen öğrenciler, TÜBİTAK tarafından verilen Yurt İçi Yüksek Lisans ve Doktora burslarından doğrudan yararlanabilirler.