Tüm İstanbul davetli: Dolmabahçe Cami 10 Kasım mevliti saat kaçta?

İstanbul Valiliği, Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü nedeniyle Bezmialem Valide Sultan Camii’nde (Dolmabahçe Camii) mevlit programı düzenleneceğini açıkladı. Peki saat kaçta başlayacak?

Cumhuriyetin Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma programları kapsamında; Bezmialem Valide Sultan Camii'nde (Dolmabahçe Camii) 10 Kasım 2021 Çarşamba günü mevlit düzenlenecek.

İstanbul Valiliği tarafından yayınlanan davette mevlite tüm İstanbullular davet edildi.

Mevlite katılmak isteyenler, saat ve yer detaylarını araştırıyor. Peki, Bezmialem Valide Sultan Camii nerede? Dolmabahçe Cami 10 Kasım mevlit saat kaçta? İşte ayrıntılar...

DOLMABAHÇE 10 KASIM MEVLİT NEREDE VE SAAT KAÇTA?

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin yıl dönümü olan 10 Kasım tarihinde milletimizce rahmet, minnet ve özlemle anıyoruz. İlimizde düzenlenen anma programları kapsamında, 2019 ve 2020 yıllarında olduğu gibi bu yıl da Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyesi ve İl Müftülüğü koordinesiyle Bezmialem Valide Sultan Camisi'nde (Dolmabahçe Camii), 10 Kasım Çarşamba günü saat 12.15'te mevlit programı düzenlenecektir. İstanbullu hemşehrilerimizi mevlit programına bekliyoruz."