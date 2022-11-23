Koronavirüsü ve 11 Eylül saldırılarını bilen ünlü kahin Baba Vanga'nın yaptığı nükleer felaket kehaneti duyanları korkuttu. İşte ünlü kahinin korkutan 2023 kehaneti...

Balkanlar'da ve dünya genelinde Nostradamus'a benzetilen ve ününü büyük kitlelere duyuran Baba Vanga’nın kehanetleri duyanları korkutuyor. Daha önce koronavirüs ve 11 Eylül saldırıları gibi pek çok olayı tahmin eden isim, dünya genelindeki çeşitli depremleri de bilmişti.

Neredeyse tüm kehanetleri gerçekleşmişti!

Bu Bulgar kadının Çernobil nükleer faciasını, Prenses Diana'nın ölümünü, Sovyetler Birliği'nin dağılmasını, 11 Eylül saldırılarını ve Brexit'i öngördüğü de iddia edilmişti. Baba Vanga'nın 2023 tahminine göre ise bu senede Dünya'nın yörüngesinde önemli bir değişiklik yaşayanacak. Detayları bilinmeyen bu değişiklik ne olursa olsun yıkıcı sonuçlar doğubilme ihtimaline sahip olacak. Gezegenin yörüngesindeki en ufak bir değişikliğin bile iklimlerde ve deniz seviyelerinde sıkıntılar yarattığı biliniyor.

"Dünya'nın yörüngesi değişecek" kehaneti

Dünya'nın Güneş’e biraz daha yaklaşması durumunda artan radyasyon ve yükselen sıcaklıklar felakete sebep olabilecek. Ayrıca Dünya Güneş’ten biraz daha uzaklaşırsa ise, bu defa saatlerce süren karanlığın olduğu bir buzul çağına girilmiş olacak.

Nükleer felaket kehaneti korkuttu

Vanga'nın potansiyel bir nükleer santral patlaması konusunda uyarıda bulunduğu iddia edilmişti. Bu tahminin Rusya ve Ukrayna savaşının yaşandığı bu dönemde olması ise endişeleri arttırdı.

Baba Vanga'nın aynı zamanda bir diğer kehaneti nükleer silahlar ile ilgili olmuştu. İddiaya göre Vanga, "büyükçe bir ülkenin" insanlar üzerinde biyolojik silah çalışmaları yapacağını söylemiş ve bu çalışmaların binlerce insanın ölümüyle sonuçlanacağını öngörmüştü.

Fakat Birleşmiş Milletler Biyolojik Silahlar Sözleşmesi ile bu tür deneylerin yapılmasınının yasaklandığı bilinmekte.

Güneş fırtınası olabileceğini söylemişti

Yine Bulgar kahinin bir başka tahminine göre Dünya gezegeninde daha önce hiç görülmemiş bir ölçekte büyük bir Güneş fırtınası yaşanabilecek. Bu fırtına sonrası Dünya üzerindeki elektrik ve internet sistemleri zarar görebilecek, aynı zamanda uzaydaki istasyonlar, uydular da zarar görmüş olacak.