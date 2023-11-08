Tüm Türkiye karanlığa gömülecek! Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul... Gece başlayacak

Türkiye genelinde beklenilen sonbahar bir türlü gelmedi...
Oldukça sıcak bir yaz geçiren Türkiye, sonbahar aylarında da güneşten mahrum kalmadı.
Bu durum barajların doluluk oranını da düşürmeye başladı. Tehlike çanları çalarken, meteorolojiden güzel haber geldi.
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabından bu yağışların dağılımı hakkında yeni bilgiler paylaştı.
Çarşamba dedi...
Önce çarşamba günü hakkında bilgi veren Şen, "Bugün çarşamba günü yurtta yağış yok. Sıcaklık ortalama 5-6 derece yükselecek" dedi.
Gece yarısını işaret etti
Şen, sözlerine şöyle devam etti:
Gece yarısından sonra yağış Trakya'dan başlayarak İstanbul, Çanakkale, Balıkesir'i etkileyecek."
"İstanbul'da yaşayanlar dikkat"
İstanbul'da yarın sabah okul ve iş trafiğini etkileyecek saatlerde kuvvetli yağış var. Yarın öğleden sonra terk edecek."