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Tüm Türkiye karanlığa gömülecek! Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul... Gece başlayacak

Tüm Türkiye karanlığa gömülecek! Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul... Gece başlayacak Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Marmara ve Trakya bölgesinde perşembe günü beklenen yağışların gece saatlerinde tüm yurda yayılacağını söyledi.