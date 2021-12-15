Tüm yağları unutun: Kahverengi tereyağı nasıl yapılır?

Tüm yağları unutun: Kahverengi tereyağı nasıl yapılır?

Yemeklere eşşiz bir tat katan tereyağının daha lezzetli haline getirebileceğinizi biliyor muydunuz. Kahverengi tereyağı ile, bildiğiniz tüm yağları kenara koyacaksınız.

Tereyağı, kokusu ve aromasıyla tatlıdan tuzluya tüm tariflerde sıkça tercih edilir.

Köpürmesiyle iştah açan ve lezzetleri katlayan bir yağ çeşidi olan tereyağ, başka bir formülle daha karşımıza çıkıyor.

Ünlü şeflerin sırrı olarak bilinen kahverengi tereyağı (brown butter), deneyenlerin favorisi oluyor.

Belki birçoğunuz ismini ilk defa duyuyordur, belki de aranıza yapan ama püf noktalarını bilmeyenleriniz vardır. Tüm yönleriyle onunla tanışma zamanı.

İşte kahverengi tereyağı nedir ve nasıl yapılır sorularının yanıtı...

KAHVERENGİ TEREYAĞI NEDİR?

Kahverengi tereyağı aslında tereyağının yakılmadan, belli bir ısıda eritilip, içindeki süt maddelerinin ortaya çıkarıldığı, daha karamelize bir tadı ve kokusu olan yağ çeşidine deniliyor.

Bildiğimiz tereyağından elde ediliyor. Et yemeklerinden kurabiyelere, keklerden fırın sebzelerinin üzerine hemen hemen tüm tariflerde kullanabiliyor ve içine girdiğin her şeyin lezzetini ikiye katlıyor.

KAHVERENGİ TEREYAĞI YAPILIŞI

Kahverengi tereyağı elde etmek için orjinal olduğuna emin olduğunuz güvendiğiniz marka bir tereyağı seçin.

Oda sıcaklığında olan tereyağı kalın tabanlı tencerenin içerisine koyun ve kısık ateşte ısıtın. Ateşin kısık olması çok önemli, en düşük derecede eritme işlemine başlayın.

Erimeye başlayan tereyağını spatula yardımıyla düzenli olarak çevirin ki tüm yağ aynı anda erisin. Karıştırma işlemini hızlı yapmanızda fayda var. Yağınızı gözlemleyin. Bu aşamada tortulaşma başlayacak.

Üçüncü aşamada tortular git gide çoğalacak. Dibinin yanmaması ve ısının eşit dağılması için hızlıca karıştırmaya devam edin.

Yağ kahverengileşmeye başladığında fındıksı bir koku yayılıyor olacak.

Köpükler çoğaldığı için dipteki rengi görmekte zorlanabilirsiniz. Bu yüzden spatula yardımı ile köpükleri dağıtın.

Yağınızın tam olarak kahveleştikten sonra kaseye alın. Ardından bir iki dakika boyunca karıştırarak soğutun.

Kahverengi tereyağınız lezzet katmaya hazır...

SAKLAMA YÖNTEMİ

Kahverengi tereyağınızı cam bir kavanozun içerisinde saklayabilir, dilediğiniz zaman çıkarıp keyifle ve afiyetle tüketebilirsiniz.

Dilerseniz yemeklerinizin üzerine gezdirebilir, yemeklerinizi onun içinde pişirebilir ya da kek, kurabiye gibi tatlılarınızın harcında kullanabilirsiniz.