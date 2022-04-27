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    Tunç Soyer: Avrupa değerlerini en iyi temsil eden kent seçildik

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi tarafından Avrupa'yı en iyi temsil eden kent seçildiklerini açıkladı.
    • 27.04.2022 - 14:46
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    Tunç Soyer: Avrupa değerlerini en iyi temsil eden kent seçildik

    Avrupa Konyesi Parlamenter Meclisi, Avrupa değerlerini en iyi temsil eden kenti seçti.

    Meclis, seçtikleri kentin İzmir olduğunu açıkladı.

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu haberi Twitter hesabından duyurdu.

    "Avrupa değerlerini en iyi temsil eden kent"

    Tunç Soyer'in açıklamalarında, "Güzel İzmirim, bu gurur hepimizin! Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi tarafından Avrupa değerlerini en iyi temsil eden kent seçilerek "2022 Avrupa Ödülü'nü" kazandık. Gençler, umut bu topraklarda hep vardı, yitirmeyin. Beraber yeşerteceğiz." ifadeleri yer aldı.

    Tunç Soyer: Avrupa değerlerini en iyi temsil eden kent seçildik #1


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