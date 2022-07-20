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    Tunca ve Meriç Nehri'nin debisinde düşüş yaşanıyor

    Kentin önemli su kaynaklarından olan Tunca ve Meriç Nehri'nde su debisinin azalmasıyla biriken çöpler gün yüzüne çıktı. Bölgede sıcaklıkların 37 dereceye çıkacağı belirtildi.
    • 20.07.2022 - 12:40
    • Güncelleme : 20.07.2022 - 13:02
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    Tunca ve Meriç Nehri'nin debisinde düşüş yaşanıyor

    Hava sıcaklığının artması, Edirne'nin önemli su kaynaklarından Tunca ve Meriç nehirlerinin debisini de etkiledi.

    Kuraklık ve sulamaya bağlı olarak nehrin bir bölümünde su dibe kadar çekildi.

    Nehrin debisi, Suakacağı İstasyonu'ndaki ölçüme göre saniyede 5 metreküpe kadar gerilediği belirtildi.

    Öte yandan nehirde su akışının yavaşladığı ve seviyenin dip konuma geldiği bölümlerde biriken çöpler de gün yüzüne çıktı.

    Meriç'in debisi saniyede 50 metreküpe düştü

    Meriç Nehri'nde de manzara değişmedi.

    Kirişhane İstasyonu'ndaki ölçüme göre saniyede 50 metreküpe kadar düşen debi, temmuz başında 90 metreküp/saniye ölçülmüştü.

    Tunca ve Meriç Nehri nin debisinde düşüş yaşanıyor #1

    "Çok kötü bir görüntü var"

    Amatör balıkçılardan emekli öğretmen Tuğrul Zekayi Tanrıverdi, nehirlerde su seviyesinin düşmesi nedeniyle kötü bir görüntünün oluştuğunu söyledi. Tanrıverdi, "Nehirdeki ördekler bile ortaya çıkan adalarda yaşamaya başladılar. Çok kötü bir görüntü var, inşallah düzelir diye bekliyorum. Ben emekli öğretmenim, her gün sabah gazetemi okurum, olta atarım. Öğleye kadar su kenarındayım." dedi.

    Tunca ve Meriç Nehri nin debisinde düşüş yaşanıyor #2

    Sıcaklıklar 37 dereceye çıkacak

    AA'nın aktarımına göre; Edirne Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri de hava sıcaklığının 29 derece olduğu kentte sıcaklıkların gelecek hafta 37 dereceye kadar çıkacağını belirtti.

    Tunca ve Meriç Nehri nin debisinde düşüş yaşanıyor #3

    Tunca ve Meriç Nehri nin debisinde düşüş yaşanıyor #4


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