Tuncay Şanlı'dan örnek davranış

Bodrum'da kendisini karantinaya alan Tuncay Şanlı kan vererek herkesi kan bağışına davet etti.

Türk Kızılay’ı tam kapanma günlerinde kan stoklarını azaldığını belirterek vatandaşlarımızdan kan bağışı beklendiğini açıklanmıştı.

Bu çağrıya kulak veren Eski futbolcu Tuncay Şanlı, Bodrum’da kan bağışında bulundu. Şanlı herkesi kan bağışı yapmaya çağırdı.

"PANDEMİ DÖNEMİNDE HEPİMİZ DESTEK İÇİN BİR ŞEYLER YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Pandemi nedeniyle kendini Bodrum’da karantinaya alan Şanlı, Bodrum Belediye Meydanına kurulan Kızılay Kan bağışlama tırına giderek kan bağışı yaptı.

Vatandaşlara örnek olması için kan bağışında bulunduğunu söyleyen Şanlı, “Sağlık çalışanlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Pandemi sürecinde hepimiz destek bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama onların yanında bizim yaptıklarımız hiçbir şey. İnsanlarımızın daha bilinçli olması ve teşvik olmaları için burada kan bağışında bulunduk. Günde 50 kişi kan veriyormuş inşallah benimle beraber bu sayı daha fazla artarak yükselir.” İfadelerinde bulundu.