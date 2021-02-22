Tunceli dağlarında kar keyfi

Pülümür’e gelen kayakçılar, karla kaplı dağların keyfini çıkardı.

Tunceli’de kar yağışının en yoğun yaşandığı yerlerden Pülümür’de, Erzincan Ergan Boards ekibi üyesi bir grup kayaksever, karla kaplı dağlarında kayak yapmanın keyfini çıkardı. Kayakçılar, Backcountry diye tabir edilen kayak sporu yapma heyecanını yaşadı.

ÇOK FAZLA KAYAK ALANI VAR

Etkinliğin büyük bölümü 2 bin rakımlı Cankurtaran mevkiinde gerçekleştirildi. Sporculardan Zafer Küçüksu, Erzincan ve Tunceli bölgesinde bakir olduğu için çok fazla kayak alanı barındırması olduğunu söyledi.

“İYİ KAR ALAN BİR BÖLGE”

Pülümür’de birkaç kere deneme yaptıklarını belirten Küçüksu, “İyi kar alan bir bölge. Çok fazla rüzgar almıyor. Kar kalınlığı iyi durumda. Bu sporu yapan herkesin burada bu heyecanı yaşamasını isterim.” dedi.

Tunceli’nin dağlarında kayak keyfi VİDEO

Küçüksu, bölgenin kayak tesisi yapımına da uygun olduğunu dile getirerek, “Rüzgar almıyor. Vadi şeklinde ve kar kalınlığı mevsim boyunca iyi bir seviyede devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

KONTROLSÜZ KAYAK SPORU

Backcountry; pist dışı, dağlık bölgelerde, kayak merkezi sınırlarının içinde veya dışında işaretlenmemiş veya kontrolsüz alanlarda yapılan kayak sporu olarak adlandırılıyor.