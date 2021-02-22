Euro
8.4584
-0.06%
Dolar
6.9749
-0.09%
Altın
401.76
0.44%
Borsa
1.56
0%
Bitcoin
401.599
0.09%
EXEN Coin
16.86
-2.26%
2ºC
İstanbul
Güneşli 2 C

    Tunceli dağlarında kar keyfi

    Pülümür’e gelen kayakçılar, karla kaplı dağların keyfini çıkardı.
    • İHA
    • 22.02.2021 - 09:21
    • Güncelleme : 22.02.2021 - 09:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tunceli dağlarında kar keyfi

    Tunceli’de kar yağışının en yoğun yaşandığı yerlerden Pülümür’de, Erzincan Ergan Boards ekibi üyesi bir grup kayaksever, karla kaplı dağlarında kayak yapmanın keyfini çıkardı. Kayakçılar, Backcountry diye tabir edilen kayak sporu yapma heyecanını yaşadı.

    ÇOK FAZLA KAYAK ALANI VAR

    Etkinliğin büyük bölümü 2 bin rakımlı Cankurtaran mevkiinde gerçekleştirildi. Sporculardan Zafer Küçüksu, Erzincan ve Tunceli bölgesinde bakir olduğu için çok fazla kayak alanı barındırması olduğunu söyledi.

    Tunceli dağlarında kar keyfi #1

    “İYİ KAR ALAN BİR BÖLGE”

    Pülümür’de birkaç kere deneme yaptıklarını belirten Küçüksu, “İyi kar alan bir bölge. Çok fazla rüzgar almıyor. Kar kalınlığı iyi durumda. Bu sporu yapan herkesin burada bu heyecanı yaşamasını isterim.” dedi.

    Tunceli’nin dağlarında kayak keyfi VİDEO

    Tunceli dağlarında kar keyfi #2

    Küçüksu, bölgenin kayak tesisi yapımına da uygun olduğunu dile getirerek, “Rüzgar almıyor. Vadi şeklinde ve kar kalınlığı mevsim boyunca iyi bir seviyede devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

    Tunceli dağlarında kar keyfi #3

    KONTROLSÜZ KAYAK SPORU

    Backcountry; pist dışı, dağlık bölgelerde, kayak merkezi sınırlarının içinde veya dışında işaretlenmemiş veya kontrolsüz alanlarda yapılan kayak sporu olarak adlandırılıyor.

    Tunceli dağlarında kar keyfi #4

    Tunceli dağlarında kar keyfi #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir