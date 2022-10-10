Tunceli'de 10 ayı şehir merkezine indi

Aç kalan ayılar yemek bulmak için dağdan şehir merkezine indi, çevredeki vatandaşlar tarafından o anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde, ayıların sıklıkla şehre inmesiyle vatandaşlar bu durumdan muzdarip hale geldi.

Aç kalan ayıların şehir merkezine inip yiyecek aramaya çalışması, çevredeki halka korku dolu anlar yaşattı.

Şehir merkezine yaklaşık 10 ayı indi

Özellikle son dönemlerde ayıların şehre inmesi ile gündeme gelen Pülümür ilçesi, bir kez daha dağdan inen ayılara ev sahipliği yaptı.

İHA'nın haberine göre, yaklaşık 10 ayı, yiyecek bulamadıkları için kent merkezine kadar indi.

Cadde, ara sokaklara ve tarlalara giren ayılar, olaya tanıklık eden vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarına kaydedildi. Yoldan geçen araçların ışıklarını gören ayılar, bir süre sonra gözden kayboldu.