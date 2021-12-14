Euro
16.1071
3.14%
Dolar
14.2565
3.06%
Altın
816.02
2.66%
Borsa
2.14
1.85%
Bitcoin
684.113
-3.35%
BTXN Coin
40.68
6.65%
11ºC
İstanbul
Bulutlu 11 C

    Tunceli'de 30 kişilik dağcı grubu 6 saatte tırmanışı tamamladı

    Pülmür ilçesine farklı illerden gelen 30 kişilik grup, 2 bin 650 metre yükseklikteki dağa 6 saatte tırmandı. Zorlu hava koşullarına rağmen tamamlanan etkinliğin devam edeceği belirtildi.
    • İHA
    • 14.12.2021 - 12:11
    • Güncelleme : 14.12.2021 - 12:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tunceli'de 30 kişilik dağcı grubu 6 saatte tırmanışı tamamladı

    Tunceli Zirve Dağcılık Kulübü organizasyonunda, Elazığ, Diyarbakır, Erzincan, Bingöl ve Tunceli illerinden gelen 30 kişilik dağcı grubu tırmanış gerçekleştirdi.

    6 SAAT SÜRDÜ

    Pülmür ilçesinde bulunan 2 bin 650 metre yüksekliğindeki Meydan Dağı'na gerçekleştirilen tırmanış, toplam 6 saat sürdü.

    Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu zirveye tırmanışın ardından ufak bir mola veren dağcılar, sonrasında inişe geçerek etkinliği tamamladı.

    Tunceli de 30 kişilik dağcı grubu 6 saatte tırmanışı tamamladı #1

    OLUMSUZ HAVA KOŞULLARINA RAĞMEN TIRMANIŞ TAMAMLANDI

    Düzenlenen etkinlikle bilgi veren Tunceli Zirve Dağcılık Kulübü Temsilcisi İskender Doğan, “Tüm dağcı arkadaşlarımız kar kalınlığının yer yer 1 metreyi aşmasına ve rüzgara rağmen tırmanışı başarılı bir şekilde tamamlayarak zirve yaptı. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da bu tür etkinliklerimiz devam edecek. Katılım gösteren arkadaşlara teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

    Tunceli de 30 kişilik dağcı grubu 6 saatte tırmanışı tamamladı #2

    Tunceli de 30 kişilik dağcı grubu 6 saatte tırmanışı tamamladı #3

    Tunceli de 30 kişilik dağcı grubu 6 saatte tırmanışı tamamladı #4

    Tunceli de 30 kişilik dağcı grubu 6 saatte tırmanışı tamamladı #5

    Tunceli de 30 kişilik dağcı grubu 6 saatte tırmanışı tamamladı #6

    Tunceli de 30 kişilik dağcı grubu 6 saatte tırmanışı tamamladı #7

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir