Tunceli'de 30 kişilik dağcı grubu 6 saatte tırmanışı tamamladı

Pülmür ilçesine farklı illerden gelen 30 kişilik grup, 2 bin 650 metre yükseklikteki dağa 6 saatte tırmandı. Zorlu hava koşullarına rağmen tamamlanan etkinliğin devam edeceği belirtildi.

Tunceli Zirve Dağcılık Kulübü organizasyonunda, Elazığ, Diyarbakır, Erzincan, Bingöl ve Tunceli illerinden gelen 30 kişilik dağcı grubu tırmanış gerçekleştirdi.

6 SAAT SÜRDÜ

Pülmür ilçesinde bulunan 2 bin 650 metre yüksekliğindeki Meydan Dağı'na gerçekleştirilen tırmanış, toplam 6 saat sürdü.

Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu zirveye tırmanışın ardından ufak bir mola veren dağcılar, sonrasında inişe geçerek etkinliği tamamladı.





OLUMSUZ HAVA KOŞULLARINA RAĞMEN TIRMANIŞ TAMAMLANDI

Düzenlenen etkinlikle bilgi veren Tunceli Zirve Dağcılık Kulübü Temsilcisi İskender Doğan, “Tüm dağcı arkadaşlarımız kar kalınlığının yer yer 1 metreyi aşmasına ve rüzgara rağmen tırmanışı başarılı bir şekilde tamamlayarak zirve yaptı. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da bu tür etkinliklerimiz devam edecek. Katılım gösteren arkadaşlara teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.





















