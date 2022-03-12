Tunceli'de ameliyat olan buzağıya evlerinde bakıyorlar

'Şere' ismini verdikleri buzağı, doğduktan sonra sindirim sistemi sorunu nedeniyle ameliyat edildi. İki hafta önce dünyaya gelen buzağı, sahipleri tarafından özenle bakılıyor.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesi, Aşağıdoluca köyünde yaşayan Çakmak ailesi, yıllardır büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yaparak geçimlerini sağlıyor.

Zamanlarının çoğunu hayvanlarının bakımına ayıran aile, her gün erken saatlerde uyanarak 9 ineğin bulunduğu ahırda hayvanlarıyla ilgileniyor.

İki hafta önce dünyaya gelen buzağının sindirim sisteminde sorun olduğunu fark eden aile, yavruyu Bingöl Üniversitesi Hayvan Hastanesine götürdü.

AMELİYAT OLAN BUZAĞIYA EVLERİNDE ŞEFKAT GÖSTERİYORLAR

Veterinerler tarafından ameliyat edildikten sonra köye getirilen buzağıya, sahiplerince Zazaca "cesur" anlamına gelen "Şere" adı verildi.

Ameliyat yarasının mikrop kapmaması için evlerine aldıkları buzağıyı biberonla besleyen aile fertleri, her gün banyo yaptırdıkları "Şere"ye soba başında özenle bakıyor.

Besici ailenin kızı Semra Çakmak, AA muhabirine, köylerinin 180 haneden oluştuğunu ve temel geçim kaynaklarının hayvancılık olduğunu söyledi.

"BİR BEBEKTEN FARKSIZ, EVİN İÇİNDE OYUNLAR OYNUYOR"

İki hafta önce dünyaya gelen ve "Şere" adını verdikleri buzağıya sağlık sorunları nedeniyle doğduğu günden bu yana evde baktıklarını anlatan Çakmak, "Biberonuna annesinden sağdığımız sütü dolduruyoruz ve günde 5 defa besliyoruz. Bir bebekten farksız ve evin içinde çocuk gibi oyunlar oynuyor. Biz de onu izlerken gülüyoruz." dedi.

"EVİMİZİN NEŞESİ"

Anne Akife Çakmak da kızı Semra'nın buzağıyı sağlıklı büyütmek için elinden geleni yaptığını belirtti.

Buzağının evin neşesi olduğunu vurgulayan Çakmak, "Benim yanımda kızımdan başka kimse yok ve zamanımızın çoğunu buzağıya bakarak geçiriyoruz. Süt veriyoruz ve belirli aralıklarla yıkıyoruz." diye konuştu.