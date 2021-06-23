Tunceli’de anne ayı, sudan korkan yavrusu için geri döndü

Tunceli’de anne ayı, sudan korkan yavrusu için geri döndü

Yavrusunu sudan geçirmeye çalışan anne ayı başarısız oldu. Yavrusunun tedirgin olması üzerine sudan çıkan anne ayının görüntüleri kameraya yansıdı.

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde anne ve yavru ayı objektiflere yansıdı.

Pülümür Çayı’na gelen anne ayı, yavrusunu karşıya geçirmeye çalıştı.

Öncelikle suyun sığı yerlerini arayan anne ayı, yavrusunu karşıya geçmeye ikna etmek için uğraştı.

YAVRUSUNUN YANINA GİTTİ

Anne ayının çabaları işe yaramadı.

Yavrunun tedirgin olması üzerinde anne ayı sudan çıkarak, yavrusunun yanına gitti.

O anlar, çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Tunceli’de anne ayı, sudan korkan yavrusu için geri döndü VİDEO

