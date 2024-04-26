İHA
Ayılar kış uykusundan uyandı, yurt genelinden ilginç görüntüler gelmeye başladı.
Görüntülerin adresi bu kez Tunceli oldu.
Telefe ettiği hayvanları gömdü
Pülümür ilçesine 1 kilometre uzaklıkta bulunan bir ahıra akşam saatlerinde giren ayılar 4 keçiyi telef ederken, 4 keçinin de kaybolmasına neden oldu.
Ahıra 3 kilometre uzaklıkta dağ yamacında telef olan hayvanı gömen boz ayılar, havadan drone kamera ile görüntülendi.
Vatandaşlar tedirgin
Bölgede kış uykusundan uyanan ayılar yiyecek bulmak için ilçe merkezine kadar inerken, her yıl ahır ve kümeslere girerek hayvanları telef ediyor.
Ayı popülasyonunun yüksek olduğu ilçede vatandaşlar tedirginlik yaşıyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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