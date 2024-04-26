Tunceli'de ayılar ahıra daldı: Telef ettikleri hayvanları gömerken yakalandılar Havaların ısınmasıyla birlikte kış uykusundan uyanan ayılar, bir ahıra girerek 4 keçiyi telef ederken, öldürdükleri hayvanları 3 kilometre uzaklıkta olan dağ yamacına götürüp gömdüğü anlar havadan drone kamerası ile görüntülendi.

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İHA

Ayılar kış uykusundan uyandı, yurt genelinden ilginç görüntüler gelmeye başladı.

Görüntülerin adresi bu kez Tunceli oldu.

Telefe ettiği hayvanları gömdü

Pülümür ilçesine 1 kilometre uzaklıkta bulunan bir ahıra akşam saatlerinde giren ayılar 4 keçiyi telef ederken, 4 keçinin de kaybolmasına neden oldu.

Ahıra 3 kilometre uzaklıkta dağ yamacında telef olan hayvanı gömen boz ayılar, havadan drone kamera ile görüntülendi.

Vatandaşlar tedirgin

Bölgede kış uykusundan uyanan ayılar yiyecek bulmak için ilçe merkezine kadar inerken, her yıl ahır ve kümeslere girerek hayvanları telef ediyor.

Ayı popülasyonunun yüksek olduğu ilçede vatandaşlar tedirginlik yaşıyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)