Tunceli'de bahar çiçekleri açtı

Tunceli'nin Ovacık ilçesi, baharın gelişiyle açan çiçeklerle süslendi.
Havaların ısınmasıyla birlikte bölgedeki kar örtüsü de yavaş yavaş ortadan kalkıyor.
Sarp dağlar ve meşe ormanlarıyla kaplı Ovacık ilçesi, doğal güzellikleriyle her mevsim dikkati çekiyor.
Ovacık'ta bahar güzelliği
Yıl boyu turist ağırlayan ilçe, bahar aylarında şelaleleri, gölleri, yaylaları ve çiçekleriyle görülmeye değer güzellikler sunuyor.
İlçede karın erimeye başladığı Munzur Dağları'nın etekleri de süsen, kırmızı lale ve kar çiçekleriyle renklendi.
Açan çiçekler manzarayı renklendirdi
Kayalık ve dere kıyılarında açan çiçekler, yeşilin tonlarıyla bütünleşerek güzel görüntü oluşturdu.
Yöredeki bazı doğaseverler de rotalarını dağlara çevirerek çiçeklerin arasında vakit geçirdi.
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