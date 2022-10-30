Kentte son yaylacılar da 15 gün süren dönüş yoluna geçti. 1 haftadır yolda olan sürü sahibi, "Yayla sezonu artık bitti. 2 kişiyiz ve 600 civarı koyun var.” dedi.

Baharın gitmesiyle birlikte yaylacılar köylerine dönmeye başladı.

İlkbahar aylarında yaylalara çıkan besiciler, sıcaklıkların düşmesiyle birlikte dönüş yoluna geçiyor.

Köy mesaisi başlıyor

Tunceli'nin Pülümür, Ovacık ve Nazımiye ilçelerinin yüksek kesimlerine götüren yaylacıların, eylül sonu ekim başı gibi köy mesaisi başlıyor.

Çoğu sürü sahibi köyüne dönerken son yaylacılar ise yollara düştü.

15 gün sürüyor

Kimisi sürülerini araçlarla kışı geçirecekleri yerlere naklederken, kimisi ise sürüleri yürüterek köylerine götürüyor.

15 gün süren zorlu yolculuk esnasında belli noktalarda mola veriliyor.

İHA'nın aktarımına göre; çobanların yanı sıra çok sayıda çoban köpeği de bu zorlu yolculukta sürüyü yaban hayvanlarından korumak için çaba sarf ediyor.

Tunceli'de besicilerin zorlu dönüş yolculuğu başladı VİDEO



"15 günde memleket varıyoruz"

1 haftadır yolda olduklarını dile getiren sürü sahibi Tayfun Çelik, “Pülümür yaylasından indik. 1 hafta daha yolumuz var. Buradan memlekete gidiyoruz. Zor, gece gündüz gidiyoruz. Bazen dinleniyoruz. Bazen müsait yerlerde otlatıp yine devam ediyoruz. 15 günde memlekete varıyoruz. Son yaylacılardan biri biziz. Belki bizden sonra 2-3 sürü vardır. Yayla sezonu artık bitti. 2 kişiyiz ve 600 civarı koyun var.” dedi.