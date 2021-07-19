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    Tunceli'de bulunan yaralı kızıl şahin, tedaviye alındı

    Jandarma tarafından yaralı bulunan kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince teslim alınarak tedavi edildi.
    • DHA
    • 19.07.2021 - 18:19
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    Tunceli'de bulunan yaralı kızıl şahin, tedaviye alındı

    Tunceli Ovacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Yeşil Yazı Karakolu ekipleri, Munzur Gözeleri'nde bayram yoğunluğu nedeniyle devriye yaptı.

    Ekipler, yaptıkları devriye sırasında, hareket etmeyen kızıl şahini fark etti.

    GÖREVLİLERE TESLİM EDİLDİ

    Yaptıkları incelemede kızıl şahinin yaralı olduğunu tespit eden ekipler, tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim etti.

    Tunceli de bulunan yaralı kızıl şahin, tedaviye alındı #1

    Tunceli de bulunan yaralı kızıl şahin, tedaviye alındı #2

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