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    Tunceli'de bulunan yavru dağ keçisi annesine kavuştu

    Tunceli’de bir vatandaşın bulup evinde baktığı yavru dağ keçisi, Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlileri tarafından annesine götürüldü.
    • İHA
    • 29.05.2020 - 14:31
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    Tunceli'de bulunan yavru dağ keçisi annesine kavuştu

    Tunceli Merkez Yeni Mahalle’de, annesini kaybeden minik bir dağ keçisi bulan Ali Haydar Arslan, hayvanı köpek ve tilkilerden korumak amacıyla evine götürüp, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekiplerine haber verdi.

    Eve giden ekipler, yavruya biberonla süt vererek besledi.

    Ekipler anneyi bulmak için yavrunun bulunduğu bölgede gözetleme yaparken, yavru keçi de insan kokusu nedeniyle yeniden annesinin sahiplenmeyebileceği ihtimaline karşı bir süre yabani otların içinde tutuldu.

    ANNESİ GELİNCE DOĞAYA SALINDI

    Bölgede gözetlemeyi sürdüren ekipler, annenin gelmesi üzerine yavruyu yeniden doğaya saldı.

    Annesini bulan minik yavrunun bölgeden uzaklaştığı belirtildi.

    Yetkililer, zorunlu olmadıkça yavru dağ keçilerine ilişilmemesi gerektiğini belirtirken, üzerine insan kokusu sinen yavruların anneleri tarafından kabul görmediği konusunda da uyarıda bulundu.

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