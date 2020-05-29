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Tunceli'de bulunan yavru dağ keçisi annesine kavuştu

Tunceli'de bulunan yavru dağ keçisi annesine kavuştu

Tunceli’de bir vatandaşın bulup evinde baktığı yavru dağ keçisi, Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlileri tarafından annesine götürüldü.