Nesli tükenmek üzere olan çengel boynuzlu dağ keçileri adıyla da bilinen şamualar, Tunceli'de sürü halinde görüntülendi.

Çengel boynuzlu dağ keçileri olan şamualar, Dünya Doğa Koruma Birliği'nin (IUCN) yayınladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde yer alıyor.

Şamualar, kar yağışının ardından Tunceli Pülümür'deki dağların zirvelerinden inerek, daha aşağılarda yiyecek ararken görüntülendi.

GÖZDEN KAYBOLDULAR

Yüksek rakımlarda yaşadıkları için nadir görülen türlerden olan şamualar, bir süre ot yedikten sonra gözden kayboldular.

Tunceli'de, çengel boynuzlu şamualar görüldü VİDEO



"ONLARI GÖRÜNTÜLEDİĞİM İÇİN ÇOK ŞANSLIYIM"

Doğa fotoğrafçısı ve aynı zamanda Tunceli'de elektrik dağıtım şirketinin arıza ekibinde görevli Muzaffer Akyüz, daha önce birçok canlı türünün fotoğrafını çektiğini belirterek, "İlk kez bu kadar heyecanlandım. Şamualara, bir arızayı gidermek için gittiğimiz zirvede denk geldim. Onları görmek imkansız bir durumdu. Çünkü onlar genelde çok yüksek rakımlı bölgelerde yaşarlar. Bir süre ot yediler ve sonra gözden kayboldular. O anları görüntülediğim için hem çok şanslı hem de çok mutluyum." dedi.

















