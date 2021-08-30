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    Tunceli'de dağlarda yiyecek bulamayan keçiler, tarlalara indi

    Tunceli'de koruma altında bulunan yaban keçileri, sürü halinde indikleri dağ köyündeki tarlalarda beslenirken görüntülendi.
    • AA
    • 30.08.2021 - 05:32
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    Tunceli'de dağlarda yiyecek bulamayan keçiler, tarlalara indi

    Her mevsim farklı güzelliklere ev sahipliği yapan Tunceli'nin, zengin florası ve endemik tür çeşitliğinin yanı sıra yaban hayatı varlığı da dikkat çekiyor.

    KURAKLIK, VAHŞİ HAYVANLARI DA ETKİLEDİ

    Bozayı, su samuru, vaşak, çengel boynuzlu dağ keçisi, kurt, baykuş, porsuk ile alaca sansar gibi birçok canlının yaşadığı kentte, mevsime bağlı ot ve su kaynaklarının azlığı bazı hayvanları da olumsuz etkiliyor.

    Tunceli de dağlarda yiyecek bulamayan keçiler, tarlalara indi #1

    YİYECEK BULAMAYAN KEÇİLER, YERLEŞİMLERE İNİYOR

    Yüksek rakımlı sarp dağlarda yaşamlarını sürdüren koruma altındaki yaban keçileri de yiyecek bulmakta zorlandığı için sık sık yerleşim yerlerinin yakınına kadar iniyor.

    Tunceli de dağlarda yiyecek bulamayan keçiler, tarlalara indi #2

    DEREDEN SU İÇİP TARLADA OTLUYORLAR

    Kente bağlı Hozat ilçesindeki Demirkapı köyünü mesken tutan keçiler, buradaki derelerden su ihtiyacını gideriyor ve tarlalarda otlayarak karınlarını doyuruyor.

    Tunceli de dağlarda yiyecek bulamayan keçiler, tarlalara indi #3

    YAVRU VE YETİŞKİN KEÇİLER İLGİ ODAĞI OLDU

    Sürüler halinde gezen yetişkin ve yavru keçiler, sevimli halleriyle Tunceli-Hozat ilçesi arasında yolculuk yapanların da ilgi odağı oluyor.

    Tunceli de dağlarda yiyecek bulamayan keçiler, tarlalara indi #4

     

    GÜN BATARKEN DAĞLARA DÖNÜYORLAR

    Gün batımına doğru tekrar dağların zirvesine doğru tırmanışa geçen keçiler, geceyi mağara, kaya oyukları ya da meşe ağaçlarının dibinde geçirerek yırtıcı hayvanların saldırısına karşı korunmaya çalışıyor.

    Tunceli de dağlarda yiyecek bulamayan keçiler, tarlalara indi #5

    Tunceli de dağlarda yiyecek bulamayan keçiler, tarlalara indi #6

    Tunceli de dağlarda yiyecek bulamayan keçiler, tarlalara indi #7

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