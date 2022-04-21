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    Tunceli'de debisi artan çayların taşıdığı çöpler temizlendi

    Debisi artan Munzur ile Pülümür çaylarının Uzunçayır Baraj Gölü'ne taşıdığı ve yüzeyde biriken çöp birikintileri, jandarma ve AFAD ekiplerince temizlendi.
    • Haber Merkezi
    • 21.04.2022 - 19:20
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    Tunceli'de debisi artan çayların taşıdığı çöpler temizlendi

    Son yıllardaki en fazla yağışın düşmesiyle Tunceli’yi çevreleyen Munzur ve Pülümür çaylarının debisi pik yaptı.

    Artan debi akarsu yatağındaki çöpleri Uzunçayır Baraj Gölü'ne taşıdı.

    Baraj gölü yüzeyinde ve kıyısında biriken çöp ile doğal atıklar Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD personeli ile Munzur Arama Kurtarma (MUDAK) ekiplerince temizlendi.

    Yüzeyde botlarla, kıyıda da gönüllerce toplanan yaklaşık yarım ton çöp, vahşi depolama alanına götürüldü.

    "Vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyorum"

    Çöp toplanan bölgeye gelen Vali Mehmet Ali Özkan, vatandaşların temizlik konusunda duyarlı olmaları gerektiğini vurgulayarak, "Gerçekten yoğun kar yağışıyla ve bereketiyle bir kışı geride bıraktık. Tabii yağmurlar ve açan güneşle birlikte vadilerdeki Munzur ile Pülümür coştu. Maalesef ziyarete gelen insanlarca atılan çevresel atıklar, çöpler ve doğal atıklar maalesef iki nehrimizin de buluştuğu Uzunçayır Baraj Gölü’ne geldi. Bugün, baraj gölünde oluşan kirliliğe ekiplerimiz müdahale ediyorlar. Ben bu vesileyle arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

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