Tunceli'de göçerler, atları doğaya saldı

Yaz aylarında hayvanlarını otlatmak için Munzur Dağları'nın yükseklerine çıkan göçerler, yük taşımada kullanılan atları doğaya bıraktı. Atlar, yaylaları renklendirdi.

Tunceli'de yer alan Munzur Vadisi Milli Parkı, Munzur Gözeleri, Mercan Vadisi, Kırkmerdiven Şelaleleri ve Harami Deresi'nin bulunduğu 1500 rakımlı Ovacık ilçesi görenleri kendine hayran bırakıyor.

Ovacık'ta yer alan Munzur Dağları, bakir doğası, zengin florası, endemik türleri, yaban hayatı ve yemyeşil yaylalarıyla eşsiz güzellikler sunuyor.

YAYLA, ATLARA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Bölgede yer alan 3 bin rakımlı Kepır Yaylası da yaz aylarında göçerlere ve onlara ait binlerce koyun ve yaylada kullanılan çok sayıda ata ev sahipliği yapıyor.

ATLAR DOĞAYA RENK KATIYOR

Haziran ayında sürüleriyle Kepır Yaylası'na giden göçerlerin, köyden yaylaya geliş gidişte peynir ya da erzak taşımada kullandığı atlar, gruplar halinde yaşamlarıyla yaylaları renklendiriyor.

FOTOĞRAFÇILARIN İLGİ ODAĞI OLDU

Yeşilin tonlarına sahip yaylada, dere veya göl çevresinde çıkan otlarla karınlarını doyuran atların yaptıkları dört nala koşular doğasever ve fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.