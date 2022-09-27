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    Tunceli'de halay çekenleri uyarmak isteyen kişinin üzerine tente düştü

    Tunceli Çemişgezek'te bir düğünde halay çekenlerin üzerine doğru düşeceğini fark ettiği demir tenteyi tutmaya çalışan bir kişi tentenin altında kaldı.
    • 27.09.2022 - 18:54
    • Güncelleme : 27.09.2022 - 19:56
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    Tunceli'de halay çekenleri uyarmak isteyen kişinin üzerine tente düştü

    Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde düğün için kullanılan bir alanda meydana gelen olayda, davetliler düğünde halay çekerken rüzgarın etkisiyle demir tente sallanmaya başladı.

    Halay çekenleri kurtarayım derken tente üzerine düştü

    Tentenin sallandığını fark eden davetlilerden İsmail Dikmen, tentenin altında kimse kalmasın diye kalabalığı uyarmaya çalışıp o alana doğru koştu. Dikmen, kısa süreliğine de olsa tenteyi tutmayı başardı ancak kendisi tentenin altında kalmaktan kurtulamadı.

    Hastaneye kaldırıldı

    İHA'nın haberine göre, kısa süreli panik yaşanırken Dikmen, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Tunceli de halay çekenleri uyarmak isteyen kişinin üzerine tente düştü #1

    Tunceli de halay çekenleri uyarmak isteyen kişinin üzerine tente düştü #2


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